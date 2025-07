A- A+

Um cão da raça pitbull atacou duas crianças e as mães delas nas proximidades de um ponto de transporte escolar de Iguaracy, no Sertão de Pernambuco.

O episódio aconteceu nessa segunda-feira (28) na cidade localizada a cerca de 360 quilômetros do Recife.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento do ataque. É possível ver quando cão aparece sozinho e atravessa a rua em direção às mulheres e às crianças.

Em seguida, ao notarem a aproximação do cão, as mães tentam pegar as filhas, de 2 e 3 anos, no colo. Uma delas, no entanto, se desequilibrou e caiu com a filha no chão.

O cão seguiu partindo para cima das vítimas e mordeu diversas vezes a perna da mulher que caiu.

O ataque foi contido com apoio de populares e do marido da mulher que caiu no chão, segundo o colunista da Folha de Pernambuco Carlos Britto.



O animal foi impedido antes de seguir com o ataque. Assista às imagens:



Cão da raça pitbull ataca mães e filhas em Iguaracy, no Sertão de Pernambuco - https://t.co/uZLKdE7rBa pic.twitter.com/FGBJdPbNzL — Folha de Pernambuco (@folhape) July 29, 2025

Por meio de nota, a Prefeitura de Iguaracy afirmou que o cão "teria fugido de sua residência", ressaltando que o animal não seria "de rua".

"Foi uma fatalidade isolada, não sendo comum a presença de cães soltos nas vias públicas da cidade", disse a gestão municipal.

Ainda segundo a prefeitura, a mulher mordida na perna não teve ferimentos graves, e a criança que estava no colo dela teve escoriações ao cair junto à mãe durante o susto. A outra criança e a mãe não se feriram.

"A população agiu prontamente e conseguiu conter o animal até a chegada da equipe da prefeitura, que realizou a captura [do pitbull] com segurança", completou a Prefeitura de Iguaracy.

Depois do ataque, o cão foi submetido a exames e está em observação para controle de zoonoses. O objetivo do protocolo é descartar qualquer risco de doenças como a raiva.

Veja também