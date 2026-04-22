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SAÚDE Pubalgia: conheça o diagnóstico que a ex-BBB Laís Caldas enfrenta no final da gravidez Atualmente, a médica faz fisioterapia pélvica em casa para tratar a condição

A ex-BBB, Laís Caldas, de 34 anos, compartilhou que após completar 25 semanas de gestação passou a lidar com uma condição chamada pubalgia, que afeta a região pélvica.

"A pubalgia é uma dor muito forte que acontece na região do púbis. Tem uma frouxidão dos ligamentos dessa região, e com o peso e a pressão do bebê, dói muito. O meu estágio de pubalgia está no estágio quatro, que é o mais avançado. Sinto dor pra fazer as coisas do cotidiano, por exemplo andar, ficar em pé, sentar dependendo da posição, e na hora de virar na cama à noite. Vou no céu e volto com a dor", relatou a médica.

De acordo com Laís, por conta do diagnóstico, ela não pode praticar musculação e exercícios aeróbicos, porém, iniciou fisioterapia pélvica em casa.

"A gravidez é uma caixinha de surpresas. Mas está tudo bem comigo, está tudo bem com a Alice, e é isso que importa [...] E assim, gente, quanto menos reclama, melhor. Eu sei que tem umas coisinhas que incomodam, igual eu falei para vocês, eu vim contar a realidade, não estou reclamando, tá? Eu vim contar os sintomas porque é o que está acontecendo comigo", afirmou.

O que é a pubalgia?

Segundo o Ministério da Saúde, a pubalgia é caracterizada por causar dor na região do osso púbico, podendo afetar a virilha e o abdômen inferior. Ela é uma condição muito presente entre jogadores de futebol, contudo, também pode ocorrer em mulheres grávidas.

Em casos mais graves, até mesmo espirros e movimentos de subida de escadas podem fazer com que surjam fortes dores na região afetada pela condição.

As principais causas são:

Desequilíbrio muscular entre abdômen e coxas;

Inflamação na articulação da sínfise púbica; e

Compressão de nervos (neuropatia periférica).

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