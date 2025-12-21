Dom, 21 de Dezembro

aviação

Publicação da Nasa sobre invenção do avião irrita brasileiros

Post da agência espacial reacendeu disputa centenária entre Brasil e Estados Unidos

Brasileiros inundaram a publicação da Nasa no Twitter de memes. Brasileiros inundaram a publicação da Nasa no Twitter de memes.  - Foto: Reprodução/X @NASAhistory

Uma publicação do Escritório de História da Nasa reacendeu um debate centenário e provocou uma onda de críticas de brasileiros nas redes sociais.

Ao apresentar os irmãos Orville e Wilbur Wright como pioneiros da aviação na última quarta-feira, 17, a Nasa foi confrontada por usuários que reivindicam para o brasileiro Santos Dumont o título de inventor do avião.

As reações ironizaram a forma como os norte-americanos teriam conseguido decolar. "Com catapulta até uma vaca voa", escreveu um perfil nos comentários. Usuários lembraram que os aviões dos Wright dependiam de trilhos e de um mecanismo de pesos, como uma espécie de catapulta, para sair do chão.

A controvérsia não é nova. Há mais de cem anos, Brasil e Estados Unidos sustentam versões distintas sobre a origem do avião.

Enquanto os norte-americanos defendem que os irmãos Wright realizaram o primeiro voo em 1903, os brasileiros afirmam que o feito cabe a Santos Dumont, que testou publicamente sua aeronave anos depois.

Pesquisadores e especialistas costumam destacar diferenças consideradas decisivas nos critérios da época.

Em 1906, em Paris, o 14-bis de Santos Dumont levantou voo sem qualquer auxílio externo, diante de centenas de pessoas e de uma comissão técnica do Aeroclube da França convocada previamente para acompanhar a demonstração.

Já os voos atribuídos aos Wright não teriam contado com testemunhas credenciadas nem ocorrido em exibições públicas.

