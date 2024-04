A- A+

EVENTO Público comparece ao Marco Zero do Recife para prestigiar abertura da 10ª Semana do Bebê Shows e espetáculos animaram o evento, que contempla a Primeira Infância

Completando uma década de existência, a 10ª Semana do Bebê atraiu gente de todas as partes do Recife, neste domingo (21), para o Marco Zero, no centro da capital, onde foi montado um palco roxo, em formado de concha, para o momento de diversão com os baixinhos.

Iniciado às 15h10, o entretenimento ficou por conta das apresentações do Mundo Bita, das cantoras Ilana Ventura e Carol Levy e do Mágico Rodrigo Lima. O tema deste ano é: “Uma cidade para a primeira infância”.

Quem esteve entre a plateia foi o Luan de Oliveira, de um ano, que tem preferência pelo Mundo Bita. O pequeno aproveitou todos os momentos do show que, com certeza, ficará marcado na memória dele.

Segundo a mãe de Luan, Graziele Cristina, de 26 anos, o menino esbanjou sorrisos assim que chegou ao local e viu a estrutura montada.

“É uma iniciativa importante. É muito bom a gente ter eventos para crianças, porque, às vezes, a gente não tem para onde levar eles e aqui se torna a principal opção para a gente. Luan ama o Mundo Bita. Ele assiste bastante e ama as músicas e os personagens infantis”, disse.

Ailton Azevedo, 42, é pai de Luan Henrique, de 13 anos, que tem paralisia infantil. Ele também aprovou a iniciativa da Prefeitura do Recife. E acredita que uma cultura como esta deve ser disseminada em todo o País para auxiliar no crescimento de crianças e adolescentes.

“Meu filho gosta muito dessas atrações infantis, que são fundamentais para o desenvolvimento dele, além de ajudar na interação com outras crianças”, explicou.

A cantora Ilana Ventura, que abriu o show, garante que ninguém fica parado durante as apresentações dela, que são dinâmicas e cheias de entretenimento para todo o público.

“É muito bom fazer parte da efervescência da cultura infantil no Recife, e cuidar da primeira infância é mais do que especial. Vamos trazer muita música e brincadeiras para as crianças. É um trabalho que eu já faço há mais de 10 anos e a gente só vai distribuir amor, em um show dinâmico e interativo”, prometeu ela, que traz forró, frevo e manguebeat no repertório.

Segundo João Henrique Souza, um dos criadores do Mundo Bita, esta é a primeira vez que o musical sobe no palco do Marco Zero. A turminha começou a se apresentar às 16h30.

“Estar aqui e cantar para essa multidão é importantíssimo para a gente. O Mundo Bita tem o Recife como base de criação. Nessa primeira vinda ao Marco Zero, uma emoção diferente toma conta da gente, principalmente num evento que a gente fala sobre a primeira infância e dos cuidados com a criança. Temas primordiais pro Mundo Bita”, destacou.

A Semana do Bebê é uma organização da Prefeitura do Recife, que, em parceria com o Fundo das Nações Unidas (Unicef), volta os olhares para esse público, com o objetivo de reforçar a importância das ações, projetos e programas voltados para a primeira infância, que compreende do nascimento até os seis anos de idade.

Instituído em lei, o período, importante estratégia de mobilização social, completa 10 anos de prioridade ao fortalecimento de políticas públicas no âmbito da educação, saúde, assistência social, direitos humanos, e entre outras, além de oportunizar o resgate do afeto e elos familiares e sociais como estimuladores do desenvolvimento infantil.

O secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, reafirma que a gestão municipal se preocupa com o futuro das crianças. Segundo ele, o melhor destino para os baixinhos pode ser alcançado pela cultura.

“Hoje é um dia muito especial pelo nosso trabalho com a primeira infância no Recife. Aqui, as famílias e, principalmente as crianças, vão poder aproveitar. Ao longo dessa semana, teremos várias atividades de outras secretarias voltadas para a primeira infância. É um dia de festa, para chamar a atenção da população para a importância desse trabalho na educação, saúde, assistência social e várias áreas”, comentou.

Programação completa

Ao todo, a previsão é de que 950 atividades sejam realizadas até o dia 28 de abril. Para a festa de abertura, no coração da cidade, além dos shows programados no palco principal, a Prefeitura do Recife preparou também exposição do Programa Mãe Coruja; com fraldário, área de vacinação contra a influenza, ações no Laboratório Itinerante de Formação da Primeira Infância, brinquedos infláveis e feirinha literária.

Segunda-feira

A programação é pensada especialmente para as crianças e entre os destaques estão as brincadeiras exploratórias com foco na autonomia, experiências, descobertas, afeto e brincar livre. Essas atividades promovidas pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã acontecem na segunda-feira (22), na Bebeteca do Compaz Dom Hélder Câmara, a partir das 10h.



A agenda da segunda também contempla uma roda de conversa educativa sobre amamentação com foco na conscientização e dúvidas sobre a importância e os benefícios da amamentação. A ação da Secretaria de Saúde será na Maternidade Professor Barros Lima, às 10h.

Terça-feira

Na terça-feira (23), às 11h, a recém-inaugurada Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna, na passarela do Pina, recebe a contação de histórias para a primeira infância, uma atividade lúdica de inserção do bebê no mundo da literatura. A ação será coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã.



No período da tarde, às 14h, uma oficina de contação de histórias com Mari Bigio, acontece no Laboratório Itinerante de Formação da Primeira Infância, no bairro da Várzea. A atividade será coordenada pela Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva da Primeira Infância.

Quarta-feira

Já na quarta-feira (24), às 9h, sob a coordenação do gabinete da vice-prefeita, Isabella de Roldão, a Secretaria de Inovação Urbana realiza a pintura de um mural na Creche Escola do Pilar. Em seguida, às 14h, na Upinha Fernanda Wanderley, rodas de conversa sobre maternidade, paternidade e a construção do afeto familiar; diferentes configurações familiares e a importância da rede de apoio familiar; e construção do vínculo através da interação lúdica serão realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas.



Também na quarta-feira, no mesmo horário, no Tá Aprumado do Habitacional Campo de Vila, a Secretaria de Inovação Urbana promove uma tarde de ativação sensorial, com o objetivo de proporcionar às crianças uma nova experiência, através de atividades que estimulam os sentidos e a imaginação no espaço urbano.

Quinta-feira

Para a quinta-feira (25), a Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva da Primeira Infância, preparou uma oficina para as famílias e responsáveis sobre a importância da vacinação para as crianças, na Creche Eduardo Campos, a partir das 7h. Às 8h, no Posto de Saúde da Família (PSF) de Apipucos, a Secretaria de Saúde do Recife promove uma roda de conversa sobre o uso de telas no desenvolvimento infantil e sugestões de atividades que possam promover este desenvolvimento.



Durante a tarde, também na quinta-feira, às 14h, na USF Chão de Estrelas, a Secretaria de Saúde do Recife ministra a atividade de arte gestacional com foco na pintura de barriga de gestantes.

Sexta-feira

Na sexta-feira (26), às 8h30, na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, a Secretaria de Educação, por meio da Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais, promove o Seminário da Educação Infantil com o tema “As relações dos bebês e das crianças com a natureza: explorar como direito de aprendizagem”.



Na sequência, no Compaz Paulo Freire, às 9h30, o Procon Recife coordena a oficina Consumo Consciente: minha fruta favorita, que consiste em uma mesa expositiva de frutas que possibilita o estímulo dos cinco sentidos da criança, através das diferentes características das frutas, como nome, cor, textura e sabor. Encerrando a programação deste dia, a Secretaria de Segurança Cidadã organiza, às 16h, um piquenique literário na Praça da Lua, localizada ao lado da Biblioteca Doutor Joaquim Suassuna, na passarela do Pina.

Sábado

No sábado (27), a partir das 9h, no edifício sede da Prefeitura do Recife, a Secretaria de Educação e o Promorar realizam a posse das crianças do Comitê das Crianças. O comitê tem o objetivo de promover a cidadania e participação social desde a infância; é um projeto piloto que sorteou 13 crianças da comunidade Dancing Days para debater as ações da gestão municipal para o seu território.

Domingo

As atividades da 10ª Semana do Bebê do Recife serão encerradas no domingo (28). A programação contemplará os bairros de Boa Viagem e Setúbal, por meio das ações do Viva Recife nos Bairros, a partir das 13h, e o Marco Zero, no bairro do Recife, com apresentações artísticas no palco principal e atividades infantis.

