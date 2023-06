A- A+

SÃO JOÃO Público lota arquibancadas na primeira noite do Festival de Quadrilhas do Jaboatão; veja fotos Competição começou nesta quarta (28) e vai até a sexta-feira (30), quando será disputada a final.

O primeiro dia do tradicional Festival de Quadrilhas do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), mobilizou centenas de espectadores no Parque da Cidade, no bairro de Prazeres. Na noite desta quarta (28), seis equipes abriram a disputa pelas cinco vagas na final do concurso, que acontece na próxima sexta-feira (30).

As primeiras apresentações ficaram por conta das equipes Amigos de Furacão, União Junina, Raio de Sol, Bacamarte, Junina Tradição e Origem Nordestina, que aguardam os resultados da segunda classificatória, que acontece nesta quinta (29), também no Polo Parque da Cidade, às 18h.

Na quinta, dia de São Pedro, o festival continua com as apresentações das quadrilhas Junina Raízes, Junina Traque, Xodó Junino, Junina Matutada, Dona Matuta, Junina Evolução e Junina Sapeca.

Segundo o secretário de Cultura do município, Pedro Henrique Carvalho, as festas juninas na cidade, incluindo o Festival de Quadrilhas, têm sido recebidas positivamente pela população. “Foram três anos sem realizar o São João em sua totalidade, por conta da Covid-19 e das chuvas, no ano passado. Hoje voltamos com o festival, que é uma marca do nosso São João. A resposta foi positiva. A competição de quadrilhas já é um sucesso, que vem se consolidando a cada edição”, afirmou o secretário.

O prefeito do Jaboatão, Mano Medeiros, chamou atenção para a diversidade da programação nos festejos juninos do município. “Estamos fazendo um São João descentralizado, estamos em várias regionais. Só encerraremos no dia 2 de julho. Jaboatão realmente tem São João. A recepção das pessoas tem sido muito gratificante, o que mostra que as população realmente precisa de eventos como esses”, disse.

Quem foi ao Parque da Cidade na primeira noite da competição, como a manicure Cássia Costa, 43, pôde ver, além das apresentações das quadrilhas, shows musicais. “Eu vim pela quadrilha, mas está tudo muito bonito. Minha filha se apresentou esta noite e é uma manifestação cultural que eu amo, desde pequena”, disse Cássia, que levou o sobrinho Thales, de cinco anos, para ver as apresentações.



A relação de proximidade com as quadrilhas juninas também foi o motivo da ida da dona de casa Cleide Feitosa, 49, que saiu do bairro do Jordão, no Recife, para assistir ao festival. "Gosto muito, trouxe todo mundo da minha casa. São apresentações muito bonitas. Amanhã [quinta] e na sexta, eu venho de novo", afirmou.

Final

As cinco quadrilhas mais bem ranqueadas nos dois primeiros dias de competição disputam o título na sexta (30), a partir das 18h. Para a equipe campeã, o prêmio é de R$ 13 mil; a vice-campeã receberá R$ 9 mil; a terceira colocada ganhará R$ 6 mil; o quarto lugar ficará com R$ 4 mil e o quinto, R$ 3 mil.



