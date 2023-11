A- A+

Finados Público lota cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife, para visitar entes queridos Personalidades estão enterradas no maior cemitério da capital pernambucana

Feriado nacional, o Dia de Finados, esta quinta-feira (2), é marcado pelo alto fluxo nos principais cemitérios do Recife. No de Santo Amaro, na área central, o maior da cidade, o público levou flores, velas e rezou pelas pessoas que já se foram.

Cemitério de Santo Amaro. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Nos túmulos mais visitados, o público esteve presente para homenagear pessoas que foram influentes para a sociedade. Onde está enterrado o corpo do cantor Chico Science, o sósia do artista Pereira Campos chamava a atenção de quem passava por lá.

Pereira Campos é sósia de Chico Science. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“É uma homenagem justa, porque ele mostrou a nossa cultura para o mundo. O pessoal é simpático comigo. Passa, pergunta se eu sou familiar dele e conversa sobre fatos e shows dele. Eu amo fazer essa memória de Chico”, disse ele.

No túmulo mais visitado da necrópole, o da Menina Sem Nome, conhecida por ser abençoadora da sociedade, as pessoas levaram brinquedos, guloseimas e acenderam velas, agradecendo bençãos e renovando os pedidos para o próximo ano.

Junto ao túmulo da criança, C. Bezerra contou à Folha de Pernambuco que pede pela cura da saúde. O devoto da Menina Sem Nome afirmou que já chegou a sonhar com ela e que recebeu graças em virtude da devoção.

Túmulo da Menina sem nome é um dos mais visitados. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“Esse sonho aconteceu há 34 anos [1989]. Depois de uma grande provação que eu passei, ela [a menina] me disse que a Justiça seria feita, e foi feita, dois anos depois. Hoje, doente, eu vim pedir pela minha cura de problemas psíquicos e físicos, para que as coisas deem certo para mim, porque eu preciso, por questões trabalhistas, que são meu direito”, salientou ele, que está afastado do trabalho há dez anos.



O bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Limacedo Antônio, celebrou uma missa campal na frente da capela do cemitério, que foi reformada e entregue nessa quarta-feira (1º). Durante a celebração, ele ressaltou a importância da união das famílias, mesmo que em tempos de luto.

“Mesmo que não percebamos, Deus manda anjos para nossa vida, para nos dar a possibilidade de mudarmos e melhorarmos e, assim, estarmos unidos a Ele e aos nossos irmãos. Deus nos contempla também e, nessa contemplação, o olhar dele é de luz, de sabedoria e perdão para que possamos estar juntos e viver plenamente. Deus disse, no evangelho de São João, que veio para dar vida em abundância. Assim percebemos a grandeza de Deus e a nossa dignidade”, disse, durante a palestra.





Os evangélicos também tiveram um momento de conforto. O grupo EVG da Igreja Universal do Reino de Deus, através da tenda Consolador, distribuiu livros que abordam a temática da vida eterna. Segundo o pastor Genaro Nascimento, responsável pelo trabalho, o Espírito de Deus é incumbido de consolar o coração dos familiares.

“Nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus chorou com a morte do amigo. Nós estamos dizendo às pessoas que Jesus sentiu essa dor que elas sentem quando perdem alguém. Mas o consolador [Espírito Santo] cura as dores da alma”, explicou.

Com área de 145 mil metros quadrados, o Cemitério de Santo Amaro tem 20.520 túmulos e 9.008 ossuários e recebe, em média, 18 mil visitantes por mês.

Diversas personalidades pernambucanas estão enterradas no local, como, por exemplo, Miguel Arraes, Chico Science, Nelson Ferreira, Agamenon Magalhães, Joaquim Nabuco, Manoel Borba, Barão de Itamaracá, Conselheiro Rosa e Silva, Carlos Pena Filho, Capiba, Gilberto Freyre, Ascenso Ferreira, entre outros.

Veja também

guerra no oriente médio Hamas anuncia 27 mortes em bombardeio israelense perto de escola da ONU em Gaza