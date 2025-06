A- A+

Bairro do Recife São João: Público lota o polo da Av. Rio Branco para dançar forró e visitar a cidade cenográfica A Avenida Rio Branco é um dos pólos de São João do Recife

A noite desta sexta-feira (20) foi de forró e arrasta-pé para quem resolveu iniciar o São João mais cedo e visitar o polo da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. No palco principal, a música começou cedo, ao meio-dia, com o Trio Palha de Milho.

Pela tarde, às 17h, o Trio Palha Fina retomou os shows que seguiram com Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa. No cair da noite, Muniz do Arrasta-pé e Mazinho de Arcoverde tomaram conta do palco com o som típico do forró pé de serra.





A programação ainda segue até meia-noite. O público vai acompanhar os shows de Larissa Lisboa, às 22h30, e da Banda Coruja e seus Tangarás, que encerram a noite.

Além do palco com as atrações musicais, quem visita a Rio Branco também aproveita para tirar fotos nos cenários juninos e curtir a cidade cenográfica que fica no início da avenida. Entre as atrações mais disputadas está a capela, que conta com padre e figurino de noivo e noiva para casar os apaixonados no São João.

Confira:

Veja também