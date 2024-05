Puglia, na Itália, é destino de peregrinações religiosas

A- A+

SAN GIOVANNI ROTONDO (ITÁLIA) — A região da Puglia, na Itália, abriga duas importantes cidades que são destino de peregrinações religiosas: Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Ambas são famosas em todo o mundo devido a dois santos da Igreja Católica: São Miguel e Padre Pio, respectivamente. São Miguel Arcanjo é o anjo da força e das batalhas. Padre Pio, o santo que empreendeu um trabalho voltado para a cura e tinha dons chamados sobrenaturais. Conheça um pouco da história desses lugares, que foram palco de visitações de centenas de peregrinos de caravanas organizadas pela Obra de Maria.

“Quem é como Deus”. Essa é a significação da palavra “Miguel”. Para os católicos, São Miguel Arcanjo é o santo mais poderoso que existe. A ele são conferidas as tarefas de combate, de resgate de almas perdidas no inferno e de proteção contra o mal, conforme os escritos bíblicos. Na cidade de Monte de Sant'Angelo, está localizado o Santuário Basílica de São Miguel Arcanjo, tornado Patrimônio Histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 2011. No santuário, está a gruta de São Miguel, considerada um local sagrado.

São Miguel Arcanjo é considerado o guardião do povo hebreu. “É o anjo que expulsou as dez pragas do Egito, interveio na luta contra os bárbaros, é mencionado em várias passagens bíblicas”, explicou o Frei Gilson, ao reunir a sua caravana, de cerca de 300 pessoas, na entrada no Castelo de Santo Ângelo, ontem (22). A gruta de São Miguel abriga um altar onde há uma imagem do santo empunhando uma espada. O local é considerado uma consagração divina, já que o próprio arcanjo teria tornado o lugar sagrado. Segundo a tradição religiosa, qualquer objeto que for encostado nas paredes de pedra da gruta torna-se uma relíquia, ou seja, um objeto sagrado, que confere proteção.

A descoberta da gruta ocorreu, segundo as narrativas religiosas e lendárias, após uma aparição de São Miguel a um bispo local. O fato teria ocorrido após um touro de um criador de animais ter desaparecido. O dono mandou pastores à sua procura e o animal foi encontrado na gruta, ajoelhado, posição bastante incomum.

Os pastores voltaram ao fazendeiro contando o ocorrido e relatando que em vão tentaram puxar o touro, que se recusava a sair do local. O fazendeiro teria ido até a gruta e, após nova recusa do animal, disparou uma flecha contra este. E a flecha, inexplicavelmente, se voltou contra o arqueiro, causando espanto em todos.

“Essa foi a maneira que São Miguel achou para chamar a atenção do bispo local. De mostrar que aquele lugar é um local sagrado. O bispo jejuou por três dias e teve uma visão de São Miguel, enviando-lhe esses sinais”, citou o Frei Gilson. A partir daí, foi construído um altar na gruta, que se transformou em local de peregrinação, onde muitos fiéis vão buscar a benção e pedir a cura a São Miguel Arcanjo.

A batalha de São Miguel contra o mal é narrada em uma passagem bíblica no livro do Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9. O trecho narra uma batalha entre Miguel, com seus anjos, contra o dragão, interpretado como Satanás, expulso do Céu e lançado à Terra, iniciando a luta do bem contra o mal. O dia de São Miguel, no calendário católico, e 29 de setembro.

Devota de São Miguel e também de Santa Rita de Cássia, a professora Rita de Cássia Cardoso, 60 anos, veio de São José do Rio Preto, São Paulo, fazer a peregrinação e contou que realizou um sonho. “Eu nem imaginava que um dia eu estaria aqui, estou muito emocionada, feliz e realizada por estar aqui. É uma terra santa”, declarou.

