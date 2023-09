Puigdemont exige anistia a independentistas catalães para apoiar formação de governo na Espanha

A- A+

O líder catalão Carles Puigdemont exigiu a anistia de separatistas da comunidade autônoma como pré-condição para apoiar qualquer formação de governo na Espanha. Em uma conferência de imprensa nesta terça-feira (5), o líder independentista apresentou quatro demandas para que seu partido, o Junts, alcance a maioria necessária para qualquer dos principais partidos do país cheguem ao governo.

Exilado desde 2017 em Bruxelas, após uma tentativa frustrada de separar a Catalunha da Espanha, Puigdemont apresentou quatro condições básicas para o apoio do Junts. O respeito à legitimidade democrática do independentismo; a criação de um mecanismo de mediação e verificação para garantir o cumprimento do acordo; o abandono completo e efetivo da via judicial contra o independentismo; e a garantia de que os limites únicos de qualquer pacto serão estabelecidos pelos tratados internacionais que se referem aos direitos humanos - o que, na prática, excede os limites da Constituição do país.

Embora não tenha colocado como pré-condição a realização de um referendo sobre a independência catalã (o que pode surgir em um segundo momento), as demandas apresentadas por Puigdemont refletem a posição-chave que a sua sigla, o Junts conquistou nas eleições de julho. Com sete deputados eleitos, o partido ficou no centro do tabuleiro político, podendo definir a eleição para qualquer um dos blocos: à direita, liderado pelo conservador Alberto Núñez Feijóo (PP), com apoio da ultradireita do Vox, e à esquerda com o socialista Pedro Sánchez (PSOE), apoiado pelo Sumar e por siglas menores. Nenhuma das formações, por si só, tem votos suficientes para chegar ao poder.

"A Espanha tem um dilema complexo de resolução: ou repete as eleições [...] ou concorda com um partido que defende a legitimidade do 1º de outubro [o referendo ilegal sobre a independência de 2017] e que não renunciou nem renunciará ao unilateralismo como recurso legítimo para fazer valer seus direitos" afirmou o líder catalão, acrescentando que não tem preferência por Sánchez ou Feijóo. "Se houver uma vontade real de enfrentar este acordo, estas condições devem ser criadas, mesmo que sejam forçadas por necessidade e não por convicção".

Pouco depois do pronunciamento do líder catalão, Feijóo declarou que o PP não concordaria com os termos apresentados pelo Junts. Partido mais votado nas eleições, o líder conservador recebeu do rei Felipe VI a tarefa de formar governo — algo que, mesmo com o apoio do Vox confirmado nesta terça, ainda não pode se concretizar.

"Se for propor a anistia como exigência, tanto o Junts quanto o PP podem se poupar da reunião. Não tem sentido" disse Feijóo.

A liderança da coalizão encabeçada pelo PSOE não se manifestou imediatamente após o a exposição das demandas dos independentistas, mas o pronunciamento ocorreu um dia depois de um encontro entre Puigdemont e a vice-presidente do governo, Yolanda Díaz (Sumar) - a primeira de um representante do governo espanhol ao líder separatista em anos.

"O 1º de outubro não foi um crime. Nem a declaração de independência nem as manifestações subsequentes" destacou Puigdemont, para quem o “abandono da repressão à independência democrática” constitui uma “exigência ética”.

Veja também

meio ambiente Cúpula Africana do Clima faz anúncios de investimentos em energia verde