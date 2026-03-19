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Saúde Pum no BBB 26: quantos gases uma pessoa normal solta por dia? Pode acreditar, a ciência descobriu Estudo realizados por cientistas da Universidade de Maryland pode explicar a quantidade de gases soltos por Milena, Jonas e Juliano no programa

A casa do Big Brother Brasil pode ser grande, mas fica pequena perto de tantos puns soltados por seus participantes. Milena está protagonizando a guerra de flatulências. No domingo, soltou um pum na direção de Jonas Sulzbach, que estava deitado no sofá da sala.

A ação deixou algumas pessoas da casa desconfortáveis e outras apoiaram a atitude da sister. Porém, na terça-feira, Milena repetiu o ato.

Entretanto, o próprio Jonas também protagonizou uma cena fedida — mas sem querer. O último eliminado da casa, Breno, dormia debaixo do edredom quando Jonas, sem saber que o brother estava ali, acabou soltando um gás indesejado em direção a ele.

Em tom de brincadeira, Breno deu um tapa no bumbum do galã, que caiu na gargalhada. "Ai, não acredito! Não acredito que você estava aí", disse Jonas, visivelmente sem graça. Em seguida, ele pediu desculpas ao adversário no jogo.

Juliano também já foi pego no programa soltando flatulências. O momento ocorreu durante o Raio-X, depoimento matinal no confessionário. Juliano falava justamente de estratégias de jogo e colocou a culpa em problemas intestinais e diarreia.

Quantos puns uma pessoa normal pode soltar por dia?

Cientistas da Universidade de Maryland descobriram que as pessoas soltam flatulências duas vezes mais do que pensavam anteriormente.

Uma pessoa comum solta cerca de 32 gases por dia, em comparação com as 14 vezes que os médicos consideravam normais antigamente. No entanto, os pesquisadores também encontraram variações significativas entre as diferentes extremidades do espectro de flatulência.

De um lado estão os chamados “hiperprodutores de hidrogênio”, cujos intestinos únicos produzem de 40 a 50 gases por dia. Do outro, estão os “digestores zen” que possuem a capacidade de consumir uma dieta rica em fibras — de 25 a 38 gramas por dia — e produzem apenas quatro gases intestinais por dia.

Para a pesquisa, os cientistas acoplaram um dispositivo inteligente do tamanho de uma moeda em roupas íntimas (e que pode ser colocado em calças normais). Utilizando um pequeno sensor eletroquímico, o dispositivo mantém um registro constante do hidrogênio e de outros gases emitidos pelo intestino.

Como o hidrogênio é produzido exclusivamente por micróbios, o monitoramento desse gás fornece uma leitura direta de quando e com que intensidade o microbioma intestinal está ativo.

Apesar de parecer inofensivo e até bobo, os resultados dessa pesquisa ajudaram os médicos a entenderem o valor de referência dos gases. Por exemplo, quando os médicos avaliam a condição de um paciente, eles comparam certos marcadores, como frequência cardíaca, colesterol e glicose no sangue, mas até então não havia um referencial para os gases intestinais.

As tentativas anteriores de encontrar a média geralmente dependiam de relatos das pessoas sobre sua própria flatulência ao longo do dia. No entanto, nem todos contam quantos gases soltam, as memórias podem não ser confiáveis e uma grande parte não consegue se lembrar do que está acontecendo enquanto dormem.

Em contrapartida, o dispositivo inteligente para roupa íntima é pequeno, fácil de usar e praticamente imperceptível ao longo do dia. 80% dos participantes do estudo disseram que o dispositivo era confortável e que o usariam sem problemas se fosse recomendado por um médico.

Isso permitiu que os pesquisadores obtivessem as primeiras medições precisas e em tempo real de quanta flatulência as pessoas realmente produzem.

"A medição objetiva nos dá a oportunidade de aumentar o rigor científico em uma área que tem sido difícil de estudar”, revelou Brantley Hall, especialista em microbiota intestinal da Universidade de Maryland e autor principal do estudo.

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