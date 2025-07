A- A+

Recife Viva inicia obras de construção da pista de pump track no Parque da Jaqueira A intervenção marca o início das entregas previstas no contrato de concessão e integra um projeto que contempla, além da Jaqueira, os parques Santana, Apipucos e Dona Lindu

A Viva Parque, concessionária do Parque da Jaqueira, deu início às obras de requalificação do equipamento, na Zona Norte do Recife.

O primeiro serviço que está acontecendo é o da construção da pista de pump track, um circuito poliesportivo voltado para o uso recreativo de usuários de bicicleta, patins, patinete e skate. A previsão de conclusão é para outubro.

Costrução do pump track na Jaqueira | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A intervenção marca o início das entregas previstas no contrato de concessão e integra um projeto que contempla, além da Jaqueira, os parques Santana, Apipucos e Dona Lindu.

Pump track no Parque Jaqueira

O pump track no Parque da Jaqueira substituirá a atual pista de bicicross (BMX) dentro do equipamento. De acordo com a Viva, a mudança ocorre baseada em uma demanda feita por usuários do parque durante uma pesquisa.

Atual circutio de bicicross da Jaqueira será substituído pelo pump track | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Ainda segundo a Viva, o pump track contará com curvas e ondulações contínuas, e deve atender tanto atletas experientes quanto iniciantes e crianças.

A prática de bicicross, desse modo, passará a ser realizada no Parque Santana, a 1,5 km de distância. No novo espaço, que será o polo esportivo da gestão, a pista passará a seguir padrão internacional e tem entrega estimada também para o final do ano.

Usuária da Jaqueira há mais de 10 anos, Adriane Fonseca, de 35 anos, destacou a importância do novo espaço.

"Acho que vai ser importante para o parque (Jaqueira). O biciletário é super legal, meu esposo sempre usou, desde criança, já trouxe minha filha várias vezes. Ele é muito importante para a criançada, para o adulto, então eu acho que é super válido (a mudança)", avaliou.

Mari Batista, de 57 anos, usuária do parque há pelo menos cinco anos, também avaliou positivamente o espaço.

"É para a melhoria nossa que somos frequentadores assíduos de caminhada, que trazemos familiares e ou até as crianças que correm de bicileta. Então se é para uma melhoria, eu concordo", elogiou.

Outras obras

A nova pista de pump track é apenas um dos serviços previstos para a área, que será interligada a outros pontos de convivência e atividades físicas, como duas quadras de futebol no modelo “barrinha”, uma quadra de basquete 3x3, uma quadra de areia multiuso, uma parede de escalada do tipo “boulder” (baixa altura) e estruturas para slackline.

Também está programada a construção de um anfiteatro com capacidade para cerca de 100 pessoas, voltado a eventos culturais e atividades comunitárias, além de um pavilhão multiuso com duas operações de alimentação e um quiosque com banheiros. A proposta é transformar o espaço em um polo de uso coletivo e integrado, que atenda a diferentes perfis de frequentadores, sempre respeitando a paisagem e o meio ambiente.

Novos banheiros e bicicletários também já foram instalados na Jaqueira.

Entrada do Parque da Jaqueira | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Vegetação

À Folha de Pernambuco, a Viva Parque também informou que tem como proposta ampliar as áreas verdes e de convivência, integrando os novos equipamentos ao ambiente natural de cada parque.

No Parque da Jaqueira, por exemplo, será revitalizado o jardim histórico assinado por Burle Marx, localizado no entorno da capela. Já no Dona Lindu, o projeto prevê a ampliação das áreas vegetadas, em atenção às demandas dos frequentadores por mais sombra, conforto térmico e contato com a natureza.

Outros parques

No Parque Dona Lindu, as obras terão início em agosto, com a construção de um skate park, novas quadras e uma área infantil.

No Parque Dona Lindu, os investimentos contemplaram o Teatro Luiz Mendonça, com reparos internos e externos, renovação dos sistemas de som e iluminação, além da manutenção da estrutura da plateia.

Fiscalização

A Viva Parque também informou que as intervenções serão acompanhadas de perto pela contratante (Prefeitura do Recife) e pelos órgãos de controle.

Ainda de acordo com a empresa, as etapas são fiscalizadas e licenciadas, e seguem as conformidades do ponto de vista urbanístico, de conservação do patrimônio histórico e ambiental. A população pode acompanhar a execução do contrato por meio do portal da transparência.

