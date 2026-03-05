A- A+

JAPÃO Punch, o macaco órfão, está deixando sua pelúcia de lado e fazendo amigos O bebê macaco foi abandonado pela mãe logo após o nascimento e os tratadores do zoológico inseriram o brinquedo para sua segurança e conforto

Punch, o bebê macaco órfão, está ficando grande demais para a pelúcia de orangotango que o confortou durante a fase inicial de rejeição por parte de sua mãe e de outros macacos.

Imagens de Punch arrastando o brinquedo - que era maior que ele - chamaram a atenção para os moradores de um zoológico próximo a Tóquio. Quando outros macacos enxotavam o bebê, Punch corria de volta para o orangotango de pelúcia, abraçando-o em busca de conforto.

Mas ele tem usado o brinquedo com menos frequência. Recentemente, Punch foi visto subindo nas costas de outro macaco, sentado com adultos e, às vezes, sendo limpo ou abraçado por eles.

"Foi bom vê-lo crescer, estou mais tranquila", disse Sanae Izumi, uma fã de Punch de 61 anos que viajou de Osaka até o zoológico por estar preocupada com o bebê macaco. "Ele é adorável!"

Punch foi abandonado pela mãe logo após o nascimento, presumivelmente por exaustão. Os tratadores do zoológico cuidaram dele e lhe deram o brinquedo para treiná-lo a se agarrar, uma habilidade que os macacos recém-nascidos precisam para sobreviver.

"Ajudar Punch a aprender as regras da sociedade dos macacos e ser aceito como um membro é nossa tarefa mais importante", afirmou Kosuke Kano, um tratador de 24 anos.

Punch tornou-se tão popular após as imagens dele com seu brinquedo viralizarem na internet no mês passado que o zoológico precisou estabelecer regras: os visitantes devem fazer silêncio e o tempo de observação foi limitado a 10 minutos, visando reduzir o estresse dos outros mais de 50 macacos.

O fato de Punch estar evitando o brinquedo na maior parte do tempo agora é um bom sinal.

"Quando ele deixa de lado a pelúcia, isso incentiva sua independência, e é exatamente isso que esperamos", disse o diretor do zoológico, Shigekazu Mizushina.

Punch ainda dorme com seu brinquedo todas as noites, mas Mizushina afirmou que o próximo passo que os tratadores querem ver é Punch dormindo em grupo, aninhado com os outros macacos.

*Com informações da Associated Press.





