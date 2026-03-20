Punch, o macaco órfão, troca pelúcia por companhia e é flagrado trocando carinhos com fêmea

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O filhote de macaco Punch, que ganhou repercussão nas redes sociais ao aparecer agarrado a uma pelúcia após ser rejeitado pela mãe, foi visto interagindo com uma fêmea em seu habitat no Ichikawa City Zoo.



Registros recentes mostram os dois trocando carinhos, brincando e permanecendo juntos em diferentes momentos.



Punch nasceu em julho do ano passado e foi rejeitado logo após o nascimento, sendo criado por cuidadores do zoológico. Imagens que circularam anteriormente mostravam o animal buscando conforto em um brinquedo de pelúcia, o que chamou atenção do público e aumentou sua popularidade na web.





Interação com outros macacos

Nos novos vídeos, o filhote aparece mais integrado ao grupo, aproximando-se de outros indivíduos e participando de interações comuns, como brincadeiras e cuidados entre membros. A fêmea com quem foi visto é apontada como uma de suas principais companhias nesse processo.



De acordo com o jornal The Sun, o zoológico afirmou que Punch também tem passado a depender menos da pelúcia utilizada anteriormente, comportamento considerado parte do desenvolvimento.



A instituição afirma que o comportamento observado entre os macacos segue a dinâmica de hierarquia da espécie. Em nota, o zoológico informou que as interações fazem parte de um sistema social em que indivíduos dominantes estabelecem limites, sem indicação de agressões graves contra o filhote.



Cuidadores ainda destacam que a redução do apego ao brinquedo é um indicativo de adaptação e autonomia progressiva dentro do grupo.

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