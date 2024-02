"Purgatório genético": projeto milionário visa tratar e investigar câncer familiar; entenda

A- A+

Aos 60 anos, dois meses antes de se aposentar, Carlos Róspide foi diagnosticado com câncer de mama. Essa foi a primeira das más notícias que se acumularam. Pouco tempo depois, foi diagnosticado com câncer de rim e, em seguida, com câncer de próstata. Enquanto isso, três de seus cinco irmãos recebiam mensagens semelhantes: um deles foi tratado por um tumor no apêndice, outro também desenvolveu câncer de próstata, e a irmã teve um câncer de mama.

— Medo não é a palavra para descrever o que sinto, mas há uma inquietação. Sempre se espera algo. Confia-se que não aconteça, mas sabe-se que pode acontecer —, explica.

O padrão claramente indicava um câncer familiar, mas os testes genéticos convencionais não foram conclusivos. Apenas uma alteração minimamente suspeita no DNA de um dos genes estudados foi detectada. Essa variação foi classificada na época como "de significado incerto", mas com o tempo praticamente se descartou que seja a responsável.

Isso coloca eles, como muitas outras famílias nessas circunstâncias, em um limbo de conhecimento e informação. Sabem que algo anormal está acontecendo, mas não sabem a que alteração isso se deve nem quem a carrega em seu DNA. Hoje é o Dia Mundial contra o câncer.

Agora, um projeto que envolve nove centros de pesquisa espanhóis e é financiado com mais de três milhões de euros pela Infraestrutura de Medicina de Precisão do Instituto de Saúde Carlos III está buscando a causa em cerca de 300 famílias nesta situação. Para isso, não estudarão apenas os genes mais comuns, mas todo o DNA; usarão ferramentas computacionais para filtrar a avalanche de informações e desenvolverão experimentos de laboratório específicos para cada alteração candidata. A família de Carlos Róspide é uma dessas 300 famílias.



— O Sistema Nacional de Saúde [na Espanha] oferece um diagnóstico genético para famílias que claramente têm um padrão de câncer hereditário, mas muitas ficam sem resposta. Agora queremos ir muito além da rotina diagnóstica para ajudar algumas delas, mas também para desenvolver ferramentas que auxiliem nas decisões dos médicos no futuro—, explica Mercedes Robledo, diretora do Grupo de Câncer Endócrino Hereditário do Centro Nacional de Investigações Oncológicas na Espanha (CNIO), centro que participa com quatro grupos no projeto chamado IMPaCT-VUScan.

Componente familiar

Considera-se que "entre 10% e 15% dos tumores têm um componente familiar ou hereditário", segundo María Currás, chefe da Unidade de Câncer Familiar no CNIO e que, além de participar do projeto, atende a família Róspide. Esse componente pode ser suspeitado quando há mais casos do que o normal em uma mesma família, se desenvolvem tumores em diferentes órgãos ou se aparecem em idades muito precoces.

Embora um acompanhamento e seguimento adaptados consigam reduzir a mortalidade, muitas vezes não se descobre com certeza a causa que os provoca. No caso do câncer de mama, por exemplo, "os genes de predisposição conhecidos explicam apenas entre 30% e 40% dos casos com influência hereditária", explica Currás.

A suspeita não implica necessariamente um padrão familiar, mas "em geral, se todos os casos suspeitos forem considerados, em mais de 80% das vezes não se encontra a mutação responsável", reconhece Conxi Lázaro, chefe do grupo de pesquisa em Câncer Hereditário do Instituto Catalão de Oncologia-IDIBELL e líder do projeto IMPaCT-VUScan.

Além disso, variantes de significado incerto estão aparecendo cada vez mais frequentemente nos testes, alterações no DNA para as quais não há informações suficientes para determinar se são responsáveis pelo risco. Exatamente o que aconteceu no diagnóstico inicial da família Róspide, com a peculiaridade de que a variante em questão estava presente em quatro dos irmãos e todos eles tinham desenvolvido algum tumor; e que o único irmão que não tinha sofrido nenhum câncer não a herdou.

Embora a grande maioria dessas variantes incertas acabe sendo benigna (causam uma alteração inofensiva) e sem relação com o câncer, elas são "um pesadelo para os geneticistas", assegura Robledo. O critério é que nenhuma decisão clínica deve ser tomada com base em sua presença, mas elas multiplicam a incerteza e foram chamadas de "purgatório genético", colocando a pessoa portadora em uma posição de espera.

Currás destaca a importância de como esses resultados são comunicados, e embora as reações variem, ela reconhece que geralmente são interpretadas "como algo ruim".

— Percebem que encontraram algo estranho, algo sobre o qual não sabem explicar e, no final, se encontram na mesma ou pior situação do que estavam.

A aparição desse tipo de mudança é cada vez mais comum, à medida que aumenta a extensão dos testes e dos dados genéticos recebidos. Na Espanha, a probabilidade de que elas apareçam varia de acordo com a comunidade autônoma, porque "existe uma grande desigualdade entre elas", reconhece Lázaro.

— Enquanto algumas sequenciam um painel de dez genes, outras estudam mais de cem (a maioria dos genes relacionados a um risco aumentado de câncer) —, explica.

Existe a paradoxal situação de que, quanto mais dados forem solicitados, maior a probabilidade de obter uma resposta, mas também de que surjam incertezas. Como se a penitência estivesse também na oração.

Isso é o que também acontecerá no projeto IMPaCT-VUScan, cuja tradução do nome expandido seria algo como "explorar variantes de significado incerto". Ao sequenciar todo o genoma, "aparecerão muitas delas", reconhece Lázaro. Mas ao contrário da rotina clínica, neste caso elas serão priorizadas e estudadas em profundidade, buscando chegar a uma conclusão.

— Me voluntariei pela busca de conhecimento e para ajudar a enfrentar o problema do câncer familiar e melhorar a sobrevivência. Embora seja um processo lento —, reconhece Róspide.

Um projeto rumo à equidade

A imensa maioria das alterações que encontrarão no DNA das famílias será inofensiva e mais ou menos comum. Para filtrar e priorizar entre todo esse ruído, foram desenvolvidas ferramentas bioinformáticas que levam em consideração como essas variantes afetam as proteínas às quais dão origem, como mudam sua forma no espaço, o lugar que ocupam na densa rede celular ou como a evolução as conservou.

Com todas essas informações, escolherão candidatos específicos em cada família e desenvolverão no laboratório "experimentos absolutamente individualizados para cada uma das variantes, que nos permitirão saber se realmente têm um efeito", explica Robledo.

As informações obtidas "voltarão novamente às ferramentas bioinformáticas, para alimentar a inteligência artificial com dados reais e o que a previsão nos disse", continua a pesquisadora, com o objetivo ambicioso, mas complexo, de que, no futuro, ajude a tomar decisões diretamente na consulta médica.

Porque esses experimentos geralmente não estão disponíveis na rotina clínica e "podem levar anos e até mesmo não ter sucesso", assume Robledo, para quem este projeto é "bastante único e pioneiro pelo nível de recursos, ferramentas e estudos planejados". Para Lázaro, há outra coisa que o torna importante, que é o fato de "ter permitido criar uma rede, unificar critérios e ter servido como impulsionador para a apresentação de uma carteira de serviços unificada para todo o Sistema Nacional de Saúde". Esta carteira garantirá a equidade entre as regiões nos testes diagnósticos de câncer familiar.

O valor da informação

Róspide reconhece que uma situação como a dele "muda completamente a estrutura da vida".

— Quando você está saudável, ou acha que está, a vida vai passando sem prestar muita atenção ao tempo. Com algo assim, a perspectiva muda e se torna mais a curto prazo, a distância das preocupações se encurta: a próxima visita, o próximo teste. Me diverte quando nas notícias dizem que alguém superou um câncer. Supera quando param de fazer testes.

Embora não tenha sido encontrada nenhuma mutação que explique o câncer na família Róspide, todos os irmãos devem seguir um calendário de visitas e exames médicos adaptado à sua situação, um regime sem dúvida mais minucioso do que o recomendado normalmente. Conhecer a mudança específica, no entanto, não precisa estar relacionado a um tratamento diferente.

Existem ensaios clínicos com algumas terapias preventivas contra o câncer familiar, mas não há nenhuma aprovada como tal (exceto a cirurgia preventiva para alguns casos de predisposição ao câncer de mama). Existem medicamentos específicos para tratar tumores com mutações nos genes BRCA1 e 2 (precisamente os mais comuns no câncer de mama familiar) ou para pacientes com câncer de cólon e alterações que os tornam mais sensíveis à imunoterapia, mas o normal é que a mutação não dite o tratamento.

— Identificar novas variantes responsáveis poderia servir para utilizar ou desenvolver novos medicamentos, mesmo em pessoas em que essas mudanças ocorrem de forma isolada e não familiar, mas será difícil, entre outras coisas porque a proporção de pacientes para cada um deles será pequena —, explica Lázaro.

Então, para que pode servir conhecer a mutação responsável? Por um lado, para descartar um risco aumentado naquelas pessoas da família em que não está presente, aliviando sua ansiedade. Isso inclui também filhos e filhas, uma preocupação de primeira ordem nessas situações, além da possibilidade de oferecer aconselhamento genético se decidirem ter filhos.

Por outro lado, para ajustar e personalizar o atendimento e os diagnósticos. Foi isso que permitiu, por exemplo, uma pesquisa de vários anos realizada pelo grupo de Robledo em três famílias com alto risco de feocromocitoma, um tumor das glândulas suprarrenais pouco frequente. Identificaram que a causa nesses três casos estava em um gene nunca antes relacionado à doença, compartilharam com um consórcio internacional e localizaram outras famílias com as mesmas alterações. Isso lhes permitiu deduzir que "tinham uma clínica específica", explica Robledo.

— Tinham mais risco de metástase, então era aconselhável fazer um acompanhamento mais próximo, e essas geralmente apareciam em certos lugares, então agora sabemos onde convém procurar.

Frente ao limbo em que se encontram, "a informação dá a essas famílias resposta a uma de suas perguntas: por que isso aconteceu comigo", destaca Lázaro.

— Além disso, é uma ferramenta que lhes permite se empoderar diante de muitas decisões vitais e ajustar o atendimento que recebem, que, afinal de contas, é do que falamos quando falamos de medicina personalizada. Dá a eles o poder de controlar alguns aspectos de sua vida.

— Não busco protagonismo. Se conto minha história, é porque acredito que pode ajudar —, assegura Róspide.

