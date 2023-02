A- A+

MUNDO Putin acusa Ocidente de querer acabar com a Rússia e o culpa por alimentar o conflito Um alto funcionário dos EUA chamou as acusações de Putin de "absurdas"

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou nesta terça-feira (21) os países ocidentais de usar o conflito na Ucrânia para "acabar" com a Rússia e os responsabilizou pela escalada, em seu discurso anual à nação.

"As elites do Ocidente não escondem seu objetivo: infligir uma derrota estratégica à Rússia, ou seja, acabar conosco de uma vez por todas", disse ele, em discurso três dias antes do primeiro aniversário da ofensiva russa na Ucrânia.

"A responsabilidade por alimentar o conflito ucraniano, por sua escalada, pelo número de vítimas (...) recai inteiramente sobre as elites ocidentais", disse Putin, reiterando que o Ocidente apoia forças "neonazistas" na Ucrânia para consolidar um Estado anti-russo.

Um alto funcionário dos EUA chamou as acusações de Putin de "absurdas".

"Ninguém está atacando a Rússia. É absurdo pensar que a Rússia está sob qualquer tipo de ameaça militar da Ucrânia ou de qualquer outro país", disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



Em seu discurso, o presidente russo afirmou ainda que continua determinado, um ano após o início da ofensiva na Ucrânia, a continuar.

"Vamos resolver passo a passo, cuidadosa e sistematicamente, os objetivos diante de nós", disse Putin.

Diante da elite política do país e dos militares que lutaram na Ucrânia, ele também agradeceu "a todo o povo russo por sua coragem e determinação".

Referindo-se às sanções internacionais que afetam a Rússia, Putin avaliou que os ocidentais "não alcançaram nada e não alcançarão nada", já que a economia russa resistiu melhor do que os especialistas previam.

"Garantimos a estabilidade da situação econômica, protegemos os cidadãos", disse Putin, avaliando que o Ocidente não conseguiu "desestabilizar" a sociedade russa.

