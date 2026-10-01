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Moscou Putin adverte que Rússia usará 'todos os tipos de armas' caso enclave de Kaliningrado seja atacado Presidente russo afirma que Moscou não pretende atacar, mas responderá a uma eventual agressão

O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu nesta quinta-feira (1º) que a Rússia poderia usar "todos os tipos de armas", incluindo armas nucleares, em caso de um ataque da Otan ao enclave de Kaliningrado, mas afirmou que seu país "não tem intenção de atacar ninguém".

"Se ocorrer um ataque direto contra a Rússia, neste caso contra Kaliningrado, a questão do uso de todos os tipos de armas à nossa disposição estará sobre a mesa", declarou Putin durante o fórum político anual Valdai.

Este alerta surge em meio a crescentes tensões em torno deste território localizado no Mar Báltico e que faz fronteira com Polônia e Lituânia.

Os países da Otan realizaram diversos exercícios militares perto das fronteiras de Kaliningrado nos últimos meses, o que levou Moscou a enviar-lhes um documento condenando um aumento "sem precedentes" da atividade militar da Aliança em suas fronteiras ocidentais.

A Otan condenou, nesta terça-feira, a "retórica nuclear irresponsável" da Rússia contida no documento.

Na quinta-feira, Putin criticou os "sucessivos exercícios militares no Mar Báltico" e as "tentativas de interceptar" navios russos.

"Tudo isso constitui uma escalada", enfatizou o presidente.

"Não temos intenção de atacar ninguém (...). Mas, se enfrentarmos uma agressão, responderemos. E os cidadãos dos países europeus precisam entender isso", insistiu o presidente russo.

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