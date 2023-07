A- A+

MUNDO Putin adverte que usará "todos os meios" para proteger Belarus de um ataque Presidente russo acusou seu governo de tentar "interferir diretamente no conflito" para ocupar o território ucraniano

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou, nesta sexta-feira (21), que Moscou usará "todos os meios" à sua disposição para proteger seu aliado Belarus de possíveis ataques.

"Uma agressão contra Belarus será equivalente a uma agressão contra a Federação da Rússia. Responderemos com todos os meios à nossa disposição", disse Putin durante uma reunião do seu Conselho de Segurança, transmitida pela televisão.

Polônia, um dos aliados mais próximos da Ucrânia, com fronteira com esse país e também com Belarus, tem fornecido armas a Kiev e acolhido refugiados ucranianos. Porém, não manifestou interesse em enviar tropas à Ucrânia.

Putin acusou seu governo de tentar "interferir diretamente no conflito" para ocupar o território ucraniano.

Polônia reforçou suas defesas na fronteira com Belarus, para onde foram transferidos os combatentes do grupo paramilitar russo Wagner, após uma rebelião interrompida na Rússia.

Além disso, Moscou também utilizou o território de Belarus - que, além da Polônia, tem fronteira com a Ucrânia e Lituânia - para lançar a ofensiva na Ucrânia.

O presidente afirmou ainda que as armas ocidentais "não ajudam" a Ucrânia em sua contraofensiva, que, segundo ele, não tem dado "nenhum resultado".

No mês passado, Kiev lançou uma contraofensiva com o apoio de armas fornecidas por potências ocidentais.

"Nem os recursos colossais injetados no regime de Kiev, nem o fornecimento de armas ocidentais, tanques, artilharia, veículos blindados e mísseis estão ajudando", afirmou Putin.

As forças de Moscou ocupam partes do sul e do leste da Ucrânia e, em grande medida, o front parece bloqueado.

Esta semana, um assessor da Presidência ucraniana reconheceu à AFP que a contraofensiva será "longa e difícil".

