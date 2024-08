A- A+

rússia Putin afirma que invasão ucraniana à região de Kursk é "provocação em larga escala" Se confirmada, a incursão transfronteiriça estaria entre as maiores da Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin disse que a incursão ucraniana na região de Kursk, no sudoeste do país, é uma "provocação em larga escala". Autoridades ucranianas permaneceram em silêncio sobre o nível da operação, que se estende pelo segundo dia.

Se confirmada, a incursão transfronteiriça estaria entre as maiores da Ucrânia desde a invasão em larga escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Putin disse a oficiais do Gabinete que se reuniria com as principais autoridades de defesa e segurança para discutir o que ele chamou de "bombardeio indiscriminado de prédios civis, casas residenciais e ambulâncias".

Ele instruiu o Gabinete a coordenar a assistência à região de Kursk.

O bombardeio ucraniano matou pelo menos duas pessoas - um paramédico e um motorista de ambulância - e feriu 24, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em um comunicado.



