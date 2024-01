Putin afirma que míssil Patriot derrubou avião militar russo na semana passada

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (31) que um míssil Patriot fabricado nos Estados Unidos derrubou um avião de transporte militar que, segundo Moscou, transportava soldados ucranianos capturados.

"O avião foi derrubado, isso já foi confirmado com certeza, por um sistema Patriot americano", disse Putin na televisão.

A aeronave foi atingida em 24 de janeiro e as autoridades russas afirmaram que 65 prisioneiros de guerra ucranianos estavam a bordo.

O incidente não foi confirmado ou negado pela Ucrânia, embora algumas autoridades tenham questionado a presença de prisioneiros de guerra ucranianos como passageiros.

Putin disse que a Rússia "insiste" para que seja aberta uma investigação internacional sobre a queda, mas que "não há organizações internacionais dispostas" a participar.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também pediu uma investigação internacional, no entanto, afirmou que seria uma ação provavelmente dificultada, já que a Rússia possui controle total do acesso ao local do acidente.

Os Patriots são mísseis superfície-ar guiados, que podem atingir aeronaves ou podem ser usados defensivamente para derrubar outros mísseis.

Os Estados Unidos finalmente concordaram em fornecer o mesmo sistema de defesa à Ucrânia até o final de 2022.

Veja também

INTERNACIONAL Daniel Scioli deixa embaixada da Argentina no Brasil para ter cargo no governo de Javier Milei