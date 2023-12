Putin afirma que sociedade russa está unida em relação à ofensiva na Ucrânia

A- A+

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, nesta terça-feira (19), que a sociedade de seu país está unida no apoio à ofensiva na Ucrânia, em um momento em que faz campanha para buscar a reeleição em 2024.

"Talvez o mais importante seja (...) a consolidação geral de todas as forças da sociedade", destacou Putin em uma reunião com militares e funcionários de alto escalão no Ministério da Defesa, que contou com a participação do patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Cirilo.

Após o início da ofensiva em fevereiro de 2022, o Kremlin proibiu qualquer ato de oposição à operação militar na Ucrânia, que o governo russo apresenta como uma luta existencial contra o Ocidente.

Putin reiterou suas acusações de que as potências ocidentais usam a Ucrânia para travar uma luta por procuração contra a Rússia e também questionou a legitimidade da nação ucraniana.

O presidente afirmou que os equipamentos militares russos provaram sua "superioridade" frente às armas ocidentais e ressaltou o fracasso da contraofensiva de Kiev em junho, após os ucranianos terem recebido enormes quantidades de material de seus aliados.

Putin concorre a um novo mandato nas eleições de março de 2024, quase sem oposição, devido à repressão aos críticos de seu governo.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Rússia planeja "burlar" novas sanções europeias