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Putin alertou EUA sobre as 'consequências' de novas ações militares no Irã
Um assessor do Kremlin falou com jornalistas nesta quarta-feira (29), após uma conversa por telefone entre os dois líderes
O presidente russo, Vladimir Putin, alertou seu homólogo americano sobre as "consequências danosas" de uma retomada da ação militar no Irã, disse um assessor do Kremlin a jornalistas nesta quarta-feira (29), após uma conversa por telefone entre os dois líderes.
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Putin "enfatizou as consequências inevitáveis e extremamente danosas, não apenas para o Irã e seus vizinhos, mas também para toda a comunidade internacional, caso os Estados Unidos e Israel recorram novamente à ação militar", afirmou o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov.