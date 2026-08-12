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Internacional Putin ameaça interceptar navios ocidentais como medida de retaliação Novas avaliações aprovadas pela União Europeia (UE) no fim de julho para enfraquecer a importante fonte de receitas da Rússia abrem espaço, inclusive, para a venda de petróleo e de outras mercadorias apreendidas a bordo dos navios

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou nesta quarta-feira (12) confiscar navios ocidentais como medida de retaliação após uma recente interceptação, por parte de países europeus, de embarcações suspeitas de integrar a "frota fantasma" de Moscou.

Suécia e França, entre outros países, interceptaram embarcações suspeitas de fazer parte da frota que Moscou utilizou para contornar as avaliações ocidentais impostas após o início de sua ofensiva em larga escala contra a Ucrânia.

As novas avaliações aprovadas pela União Europeia (UE) no fim de julho para enfraquecer a importante fonte de receitas da Rússia abrem espaço, inclusive, para a venda de petróleo e de outras mercadorias apreendidas a bordo dos navios.

“Constatamos que as autoridades de alguns países (...) consideraram recentemente a possibilidade de apreender nossos navios e vender os bens que nos espoliaram”, declarou Vladimir Putin, que chamou as ações de “pirataria” e “banditismo”.

“Se isto se concretizar, teremos de responder da mesma forma”, afirmou Vladimir Putin durante os exercícios de navegação no Extremo Oriente russo.

Ele acrescentou que Moscou atuará “onde considerarmos necessário e seguro, em qualquer lugar”.

A Suécia decidiu entregar à Ucrânia um cargueiro da “frota fantasma” russa, interceptado no início de março e que, segundo Kiev, transportava trigo ucraniano roubado em territórios ocupados.

Na frente da batalha, os ataques prosseguiram entre Rússia e Ucrânia.

As autoridades dos dois países informaram nesta quarta-feira que os bombardeios ucranianos mataram duas pessoas, incluindo uma criança de oito anos, na região russa de Krasnodar, no sul do país, enquanto os ataques russos deixaram dois mortos e vários feridos na Ucrânia.

Putin fez declarações a bordo do cruzador russo Varyag, perto da ilha de Sakhalin, onde a Marinha Russa realiza exercícios militares.

As manobras acontecem uma semana antes dos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, organizados para simular uma eventual agressão por parte da Coreia do Norte. A tensão continua elevada na região, já que Kiev e Seul acusam Pyongyang e Moscou de intensificarem a cooperação militar.

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