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Internacional

Putin anuncia libertação do americano Stephen Hubbard

Presidente russo disse que Hubbard, condenado em um julgamento a portas fechadas em outubro de 2024 a quase sete anos de prisão, encontrava-se no aeroporto de Pulkovo

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Nesta imagem extraída de um vídeo divulgado pelo serviço de imprensa do Tribunal da Cidade de Moscou em 7 de outubro de 2024, o cidadão americano Stephen Hubbard, de 72 anos, acusado de lutar como mercenário pela UcrâniaNesta imagem extraída de um vídeo divulgado pelo serviço de imprensa do Tribunal da Cidade de Moscou em 7 de outubro de 2024, o cidadão americano Stephen Hubbard, de 72 anos, acusado de lutar como mercenário pela Ucrânia - Foto: Handout/Serviço De Imprensa Do Tribunal Da Cidade De Moscou/AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira (21) a libertação de Stephen Hubbard, um americano acusado de combater como mercenário na guerra da Ucrânia, durante uma reunião com o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, em São Petersburgo, informaram as agências russas.

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Putin disse que Hubbard, condenado em um julgamento a portas fechadas em outubro de 2024 a quase sete anos de prisão, encontrava-se no aeroporto de Pulkovo, acrescentaram.

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