Internacional
Putin anuncia libertação do americano Stephen Hubbard
Presidente russo disse que Hubbard, condenado em um julgamento a portas fechadas em outubro de 2024 a quase sete anos de prisão, encontrava-se no aeroporto de Pulkovo
Nesta imagem extraída de um vídeo divulgado pelo serviço de imprensa do Tribunal da Cidade de Moscou em 7 de outubro de 2024, o cidadão americano Stephen Hubbard, de 72 anos, acusado de lutar como mercenário pela Ucrânia - Foto: Handout/Serviço De Imprensa Do Tribunal Da Cidade De Moscou/AFP
O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira (21) a libertação de Stephen Hubbard, um americano acusado de combater como mercenário na guerra da Ucrânia, durante uma reunião com o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, em São Petersburgo, informaram as agências russas.
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Putin disse que Hubbard, condenado em um julgamento a portas fechadas em outubro de 2024 a quase sete anos de prisão, encontrava-se no aeroporto de Pulkovo, acrescentaram.