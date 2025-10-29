Qua, 29 de Outubro

armamento nuclear

Putin anuncia que Rússia testou drone submarino com capacidade nuclear

Este é o o segundo teste de uma arma russa com capacidade nuclear no intervalo de uma semana

Putin anuncia que Rússia testou drone submarino com capacidade nuclearPutin anuncia que Rússia testou drone submarino com capacidade nuclear - Foto: Ed Jones / AFP

A Rússia testou com sucesso um drone submarino com capacidade de transportar uma ogiva nuclear e com propulsão de energia nuclear, afirmou o presidente Vladimir Putin nesta quarta-feira (29), o segundo teste de uma arma russa com capacidade nuclear em uma semana.

"Ontem foi realizado outro teste de outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado 'Poseidon', também equipado com uma unidade de energia nuclear", disse Putin, antes de acrescentar que "não há forma de interceptar" o drone.

