rússia Putin aparece pela primeira vez desde o fim da rebelião do grupo Wagner O presidente russo discursa no fórum "Engenheiros do Futuro"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reapareceu nesta segunda-feira (26) em um vídeo divulgado pelo Kremlin, no qual ele fala pela primeira vez desde a rebelião frustrada liderada pelo fundador do grupo paramilitar Wagner no fim de semana.

No vídeo, Putin discursa no fórum "Engenheiros do Futuro" e elogia as empresas por garantir "o funcionamento estável" da indústria do país "diante de vários desafios externos".

