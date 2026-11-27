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Moscou Putin apresenta novo submarino nuclear Equipamento tem capacidade para operar furtivamente debaixo d'água

O presidente russo, Vladimir Putin, apresentou nesta sexta-feira (27) um novo submarino de propulsão nuclear e afirmou que a Rússia incorporará mais cinco unidades à sua frota até 2030, segundo imagens divulgadas pelo Kremlin.

Nos estaleiros Sevmash, na cidade de Severodvinsk, noroeste do país, Putin participou de uma cerimônia de hasteamento da bandeira a bordo do submarino Perm, que marca sua incorporação formal à Marinha russa.

"A Rússia é um dos poucos países do mundo capazes de construir poderosos submarinos nucleares desse tipo, armas de alcance e relevância global", declarou o presidente.

Os submarinos de propulsão nuclear são um componente fundamental da capacidade de conflito nuclear da Rússia. Sua capacidade de operar furtivamente debaixo d'água permite que possam lançar ataques em caso de agressão.

Putin afirmou que a Marinha receberá mais cinco submarinos até 2030, dos quais três serão da classe Yasen-M, a mesma do Perm.

Essas embarcações podem operar em "qualquer parte dos oceanos do mundo" e transportar diferentes tipos de mísseis, acrescentou.

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