Putin assinou decreto que obriga os paramilitares a prestar juramento à Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto nesta sexta-feira (25) que obriga os membros dos grupos paramilitares a prestar juramento à Rússia, como fazem os soldados regulares do Exército, dois dias após a suposta morte do chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.

O decreto, publicado no site do governo, exige que jurem “fidelidade” e “lealdade” à Rússia e “cumpram rigorosamente as ordens dos comandantes e superiores”.

Devem também comprometer-se a "respeitar sagradamente a Constituição Russa", "cumprir conscientemente as tarefas que as tarefas são confiáveis" e "defender ardentemente a independência e a ordem constitucional do país".

O texto foi assinado dois meses após o motim do grupo Wagner, que era liderado por Yevgueni Prigozhin.

Prigozhin morreu depois que o avião que levava Moscou para São Petersburgo caiu na noite de quarta-feira, junto com seu braço direito, Dmitri Utkin, e outros executivos de Wagner.

O Kremlin nega qualquer responsabilidade pelo acidente.

