Internacional
Putin chega à China antes de cúpula em que se reunirá com Trump e Xi
A agência estatal russa TASS informou que o avião de Putin pousou no Aeroporto Internacional de Shenzhen Baoan, no sul da China
O presidente russo, Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping - Foto: Pavel Bednyakov / Várias fontes / AFP
O presidente russo, Vladimir Putin, chegou nesta quarta-feira (18) à China, onde está prevista uma reunião trilateral com seus pares americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, à margem da cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, nesta semana.
A agência estatal russa TASS informou que o avião de Putin pousou no Aeroporto Internacional de Shenzhen Baoan, no sul da China.
A reunião da Apec acontece em um momento de tensões comerciais globais, mas todas as atenções estão voltadas para o encontro trilateral entre Putin, Xi e Trump, na quinta-feira, no qual, segundo Pequim, discutirão a "paz mundial".