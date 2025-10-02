A- A+

conflito Putin classifica como "pirataria" a interceptação de petroleiro na França As autoridades francesas detiveram no sábado o navio, também conhecido como Pushpa ou Kiwala, assim como seu comandante

O presidente russo, Vladimir Putin, classificou nesta quinta-feira (2) como "pirataria" a interceptação, diante das costas francesas, de um petroleiro suspeito de pertencer à frota fantasma russa, e afirmou "não saber" se esse navio está vinculado à Rússia.

A França deteve no sábado o Boracay, um navio com bandeira de Benim, que também esteve estacionado em frente à costa da Dinamarca no mês passado, durante os misteriosos voos de drones que as autoridades atribuíram à Rússia.

As autoridades francesas detiveram no sábado o navio, também conhecido como Pushpa ou Kiwala, assim como seu comandante e o imediato, ambos de nacionalidade chinesa, três dias depois.

"É pirataria. Pois (...) o petroleiro foi abordado em águas neutras, sem nenhum fundamento. Visivelmente, buscavam algo, mercadorias militares, drones ou coisas do tipo. Mas não há nada disso lá", comentou durante um fórum de debate em Sochi, no sudoeste da Rússia.

"O petroleiro estava sob bandeira de um país terceiro, de fato, com uma tripulação internacional. Honestamente, não sei em que medida está vinculado à Rússia", acrescentou.

A França abriu uma investigação, que não abordou o possível envolvimento do navio no sobrevoo de drones na Dinamarca. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu na quarta-feira prudência em relação a esse caso.





Veja também