Putin concede cidadania russa a mulher americana que acusou Biden de assédio sexual

Tara Reade, uma mulher americana que afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden a assediou sexualmente nos anos 1990, recebeu a cidadania russa nesta segunda-feira (22), de acordo com um decreto assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Um documento publicado no site oficial de informações legais afirmou que "McCabe Alexandra Tara, nascida em 26 de fevereiro de 1964", é agora cidadã russa.

De acordo com a mídia americana, Reade mudou o nome para Alexandra McCabe em 1998 para se proteger do ex-marido, a quem ela acusou de violência doméstica.

No início de 2020, Reade afirmou que Biden, que estava concorrendo à eleição, a assediou sexualmente em um corredor no Congresso dos EUA em 1993, quando ele era senador e ela trabalhava para ele.

A acusação, categoricamente negada pelo político democrata, foi ainda assim um desafio para sua campanha contra Donald Trump, então em seu primeiro mandato como presidente dos EUA.

O próprio Trump enfrentou acusações de agressão sexual, assédio e estupro de várias mulheres. Ele voltou ao poder em 2025.

Inconsistências no relato de Reade incluíam a ausência de registro da queixa que ela afirmou ter apresentado ao Congresso após o episódio.

Em maio de 2023, ela anunciou em uma entrevista à mídia estatal russa Sputnik que pretendia solicitar um passaporte russo.

Falando de Moscou, Reade disse que decidiu permanecer na Rússia porque temia por sua segurança em seu país natal.

Em julho de 2024, ela anunciou na plataforma de mídia social X que estava retornando aos Estados Unidos para registrar uma queixa contra Biden por assédio sexual, vários dias antes de presidente já debilitado se retirar da disputa à reeleição.

