Putin confirma que Rússia está disposta a retomar negociações para paz na Ucrânia

A Rússia está disposta a retomar as negociações para resolver o conflito com a Ucrânia, afirmou o presidente russo Vladimir Putin nesta quarta-feira, 19. Ele também destacou que Moscou nunca fechou a porta para discutir um acordo de paz, acrescentando que foi a União Europeia e Kiev quem romperam o contato com os russos.

De acordo com o RT, Putin disse a repórteres, em São Petersburgo, que tanto Moscou quanto Washington esperam que a Ucrânia participe das negociações, mas que cabe a Kiev e à UE decidirem se querem fazer parte das conversas. "Já disse isso cem vezes: se estiverem dispostos, são livres para participar das negociações", afirmou.

Putin também celebrou os resultados iniciais das conversas entre russos e norte-americanos, realizadas na terça-feira na Arábia Saudita.

Durante a coletiva, ele afirmou que o encontro foi o "primeiro passo" para restaurar as relações diplomáticas e econômicas com os EUA em várias áreas, elogiando uma "mudança positiva" na postura de Washington em relação a Moscou.

Putin acrescentou que "ficaria feliz em encontrar Donald Trump. E acredito que ele também. Isso ficou evidente em nossa ligação telefônica." Para ele, a reunião entre os dois deveria ter o formato de uma cúpula, já que "sentar para tomar um café ou chá" não seria suficiente para resolver as relações entre as duas nações.

O presidente russo também observou que Trump mencionava um prazo relativamente curto para resolver a crise ucraniana durante sua campanha à Casa Branca, mas que, após ser eleito, mudou de posição.

"Ele começou a receber informações objetivas que mudaram sua abordagem. Mas isso é absolutamente natural", disse Putin.

Ele ainda afirmou que "não está pronto" para dar uma estimativa de quanto tempo o conflito ucraniano demorará para ser resolvido, mas reforçou seu desejo de se encontrar com Trump para "alcançar bons resultados".

