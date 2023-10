Putin culpa Ucrânia e serviços especiais ocidentais por ataque ao aeroporto do Daguestão

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou, nesta segunda-feira (30), a Ucrânia e os serviços especiais ocidentais de terem fomentado o ataque da véspera contra um aeroporto na república russa do Daguestão, invadido por manifestantes que buscaram passageiros israelenses.

Os ucranianos, “sob a direção de seus chefes ocidentais, tentam provocar pogroms na Rússia”, denunciou.

O dirigente destacou, entre outros, o papel dos Estados Unidos, adversário da Rússia, e o apoio incondicional de Kiev no conflito, desencadeado após a ofensiva de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

“Sem êxitos no campo de batalha, os [Estados Unidos] querem nos dividir, no que diz respeito à Rússia, do interior, para nos fragilizar e semear a confusão”, acrescentou.