A- A+

mundo Putin defende maior cooperação com a Coreia do Norte Ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, chamou a Coreia do Norte de "aliado importante" para Moscou, durante uma reunião em Pyongyang

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta terça-feira (15) uma cooperação mais estreita com Pyongyang em uma mensagem de felicitações ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, por ocasião do Dia da Libertação da Coreia, informou o Kremlin.

"Tenho certeza de que vamos continuar fortalecendo a cooperação bilateral em todas as áreas para o benefício de nossos povos, para fortalecer a estabilidade e a segurança na península coreana e no conjunto da região do nordeste asiático", afirmou Putin em um comunicado divulgado pelo Kremlin.

O presidente russo destacou na mensagem que durante a libertação da Coreia do Japão e os "duras tempos de guerra" foram mantidos como bases para uma cooperação estreita entre Moscou e Pyongyang.

No fim de julho, o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, chamou a Coreia do Norte de "aliado importante" para Moscou, durante uma reunião em Pyongyang com seu homólogo norte-coreano, Kang Sun Nam.

O secretário do Estado americano, Antony Blinken, afirmou que Washington acredita que Shoigu visitou a Coreia do Norte para garantir o fornecimento de armas para as tropas russas que lutam na Ucrânia.

As declarações de Putin foram divulgadas poucos dias antes de uma reunião de cúpula entre os governantes da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, que acontecerá na sexta-feira (18) em Washington, com o objetivo de fortalecer a cooperação na área de segurança contra as ameaças da Coreia do Norte.

As relações entre as duas Coreias estão atualmente em um momento terrível, com a diplomacia paralisada e os pedidos de Kim Jong.

Veja também

guerra na ucrânia Rússia diz que evitou incursão ucraniana em região de fronteira