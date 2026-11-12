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EUROPA Putin descarta ceder em suas exigências sobre Ucrânia, mas oferece trégua limitada Por sua vez, os americanos pediram a Putin que permita a participação de representantes europeus na próxima rodada de negociações

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (12) que a Rússia não fará concessões em suas exigências para encerrar a ofensiva na Ucrânia, mas ofereceu um cessar-fogo de curta duração em uma cidade estratégica da linha de frente, durante uma reunião no Kremlin com enviados americanos.

Putin reiterou que não abrirá mão de suas exigências territoriais sobre as regiões da Ucrânia que a Rússia afirma ter anexado e descartou aceitar o envio de tropas estrangeiras de manutenção da paz ao país, medida que, segundo ele, representaria uma "continuação da guerra".

Os enviados americanos Jared Kushner, genro de Donald Trump, e o empresário Steve Witkoff passaram algumas horas em Moscou, após dois dias de negociações em Abu Dhabi para buscar uma forma de encerrar o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

As declarações de Putin parecem afastar a possibilidade de um acordo de paz, apesar de o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ter mencionado uma "janela de oportunidade" para alcançar "um resultado" antes de 2027.

Por sua vez, os americanos pediram a Putin que permita a participação de representantes europeus na próxima rodada de negociações.

Moscou quer que as negociações sobre a guerra façam parte de um debate mais amplo sobre a segurança europeia.

Mas Kiev e os líderes europeus rejeitam uma "nova Yalta" - em referência à conferência de 1945, na qual as potências ocidentais e a União Soviética dividiram suas zonas de influência na Europa - e exigem que as negociações se concentrem primeiro no fim da guerra.





Kushner e Witkoff viajarão depois para Dublin, onde acontece uma cúpula europeia, para se reunir com Zelensky.

Cerca de 50 líderes europeus se reúnem nesta quinta-feira na capital irlandesa, onde o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que "não há necessidade de reinventar a roda" em relação à estrutura de segurança europeia e acusou a Rússia de tê-la desmantelado ao atacar a Ucrânia.

"Missão humanitária"

Em Moscou, embora esse tipo de reunião costume ocorrer a portas fechadas, o Kremlin decidiu transmitir pela televisão um longo diálogo inicial entre Putin e os enviados americanos.

O líder russo rejeitou a possibilidade de um acordo territorial que inclua a existência de zonas "cinzentas" (desmilitarizadas) entre as posições ucranianas e russas.

"Para nós, só existe uma linha de demarcação: a fronteira estatal. Porque, então, ficará claro e evidente: aqui estamos nós e aí estão vocês", disse.

A Rússia ocupa grandes áreas do leste e do sul da Ucrânia desde que lançou sua ofensiva em larga escala, em 2022. A isso se somam a Crimeia, anexada em 2014, e os territórios que estavam sob o controle de separatistas apoiados por Moscou.

O governo russo anexou formalmente quatro regiões da Ucrânia - Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia -, apesar de não ter controle total sobre elas.

Kiev e o Ocidente rejeitam as anexações, que consideram ilegais e não são reconhecidas pela comunidade internacional.

Ao longo de 2026, os avanços do Exército russo desaceleraram. Centenas de milhares de pessoas morreram neste conflito, que começou há quase cinco anos, e milhões foram obrigadas a abandonar suas casas.

Putin propôs nesta quinta-feira apenas organizar o que chamou de "missão humanitária" na cidade de Kostyantynivka, situada na linha de frente, onde, segundo ele, ainda viviam entre 400 e 500 civis.

A Rússia afirmou há alguns meses ter tomado a cidade, mas a Ucrânia sustenta que os combates por seu controle continuam.

A iniciativa seguiria o modelo de uma trégua de curta duração que, no mês passado, permitiu que centenas de moradores isolados e famintos fugissem da localidade de Oleshki, ocupada pela Rússia, no sul da Ucrânia.

Putin também reiterou sua oposição ao envio de tropas estrangeiras à Ucrânia como força de manutenção da paz após a guerra, algo que Kiev considera fundamental para impedir um novo ataque russo.

"Moscou consideraria qualquer tropa estrangeira enviada ao país um 'alvo legítimo'", afirmou Putin, acrescentando que seu envio representaria um "círculo vicioso" e a "continuação da guerra".

Os países europeus estão preocupados com a iniciativa da Rússia de revisar toda a arquitetura de segurança do continente, enquanto os Estados Unidos também propuseram uma nova estrutura.

Moscou poderia voltar a exigir um recuo da Otan no Leste Europeu e o fim do apoio militar ocidental a Kiev.

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