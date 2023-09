Putin deve receber Kim Jong-un na Rússia para discutir fornecimento de armas, dizem os americanos

A- A+

Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, planeja viajar para a Rússia neste mês para se encontrar com o Presidente Vladimir Putin a fim de discutir a possibilidade de fornecer à Rússia mais armamentos para sua guerra na Ucrânia e outras formas de cooperação militar, de acordo com autoridades americanas e aliadas.

Em uma rara incursão fora de seu país, Kim viajaria de Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, provavelmente por trem blindado, até Vladivostok, na costa do Pacífico da Rússia, onde se encontraria com Putin, afirmaram as autoridades. É possível que Kim vá também a Moscou, embora isso não seja certo.

Putin deseja que Kim concorde em enviar para a Rússia projéteis de artilharia e mísseis antitanque, enquanto o norte-coreano gostaria que a Rússia fornecesse à Coreia do Norte tecnologia avançada para satélites e submarinos nucleares, de acordo com as autoridades.

Ambos os líderes estarão no campus da Universidade Federal do Extremo Oriente em Vladivostok para participar do Fórum Econômico do Leste, programado para ocorrer de 10 a 13 de setembro, de acordo com as autoridades. Kim também planeja visitar o Pier 33, onde atracam navios navais da frota do Pacífico da Rússia, disseram eles. A Coreia do Norte comemora o aniversário de sua fundação em 9 de setembro.

Na quarta-feira, a Casa Branca alertou que Putin e Kim trocaram cartas discutindo a possibilidade de um acordo de armamentos, citando informações de inteligência desclassificadas. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que as negociações de alto nível sobre cooperação militar entre as duas nações estavam "progredindo ativamente".

Autoridades dos EUA se recusaram a fornecer mais detalhes sobre o estado das relações pessoais entre os líderes, que são considerados adversários dos Estados Unidos.

Embora a Casa Branca tenha se recusado a discutir o assunto, Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse em comunicado que Sergei Shoigu, ministro da Defesa russo, viajou para a Coreia do Norte, oficialmente República Popular Democrática da Coreia (RPDC), para tentar persuadir Pyongyang a vender munições de artilharia à Rússia.

"Como alertamos publicamente, as negociações sobre armas entre a Rússia e a RPDC estão a avançar ativamente", disse ela. "Temos informações de que Kim Jong-un espera que estas discussões continuem, possivelmente incluindo envolvimento diplomático de alto nível na Rússia."

A ideia da visita de Kim à Rússia surgiu da viagem de Shoigu à Coreia do Norte — a primeira de um ministro da Defesa russo desde o fim da União Soviética em 1991. Na ocasião, Shoigu apresentou a Kim uma carta de Putin, de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia, ou KCNA, o serviço de notícias estatal do país.

A agência não indicou que Kim tenha mencionado explicitamente a Ucrânia nas conversas, mas disse que ele "expressou suas opiniões sobre as questões de mútuo interesse na luta para salvaguardar a soberania, o desenvolvimento e os interesses dos dois países das práticas arbitrárias dos imperialistas e para realizar justiça e paz internacional."

Desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia implementou uma aproximação com a Coreia do Norte, aliada da União Soviética durante a Guerra Fria. O ministro da Defesa russo descreveu a Coreia do Norte no final de julho como um "parceiro importante" para Moscou durante uma reunião com seu homólogo norte-coreano.

Além disso, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia há muito tempo veta novas sanções contra a Coreia do Norte devido ao seu programa nuclear e repetidos lançamentos de mísseis.

