O presidente russo, Vladimir Putin, deve ser considerado "pessoalmente responsável" e "punido" pelas atrocidades cometidas contra Alexei Navalny, morto nesta sexta-feira (16) na prisão, disse sua esposa, Yulia Navalnaya, na Alemanha.

"Eu gostaria que Putin, todo seu pessoal, todo seu entorno, todo seu governo, seus amigos, saibam que serão punidos pelo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido. Comparecerão diante da Justiça e esse dia chegará em breve", declarou durante uma cúpula sobre segurança em Munique, na Alemanha.

"Perguntei a mim mesma se deveria ficar aqui diante de vocês ou se deveria voltar com meus filhos, e pensei em que Alexei teria feito em meu lugar e estou certa de que ele teria ficado aqui nessa tribuna", disse ao começar sua breve intervenção, entre os aplausos dos participantes desse encontro, que todo ano reúne a elite da diplomacia mundial.

Navalnaya pediu à comunidade internacional que exija que Putin seja responsabilizado.

"Queria lançar um apelo à comunidade internacional, a todos os povos do mundo, para que se unam e lutem contra esse mal, contra esse regime horrível que agora assola a Rússia, e para que esse regime e Vladimir Putin sejam considerados pessoalmente responsáveis por todas as atrocidades cometidas em nosso país durante esses últimos anos", disse.

Em Munique, ela se reuniu com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que afirmou que a Rússia era "responsável" pela morte do ativista.

A mãe de Navalny, Liumila Navalnaya, declarou que não queria "ouvir condolências".

"Vi meu filho no dia 12 na colônia (penal), nos reunimos. Estava vivo, em forma e feliz", escreveu no Facebook, segundo o jornal Novaya Gazeta.