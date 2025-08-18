Guerra
Putin disse a Trump que está disposto a se reunir com Zelensky
Putin e Trump se reuniram na última sexta-feira no Alasca para buscar um acordo que encerrasse a guerra na Ucrânia
Putin resistiu aos múltiplos apelos dos Estados Unidos, Europa e Ucrânia para que seja declarado um cessar-fogo - Foto: AFP / Serviço de Imprensa Presidencial Ucraniano
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao seu colega americano, Donald Trump, que está disposto a se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informou uma fonte, sobre a conversa por telefone entre os dois líderes.
Putin e Trump se reuniram na última sexta-feira no Alasca para buscar um acordo que encerrasse a guerra na Ucrânia.
O líder russo disse hoje ao colega americano que está disposto a se reunir com Zelensky, em um telefonema que aconteceu quando Trump recebia na Casa Branca o presidente ucraniano e outros líderes europeus, informou a fonte, que não quis ser identificada.