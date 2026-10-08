A- A+

Conflito Putin diz a presidente do Irã que fará "o possível" para ajudar a encerrar a guerra Putin destacou a "evolução positiva" das relações entre Irã e Rússia, que reforçaram seus vínculos diplomáticos e militares

O presidente russo, Vladimir Putin, manteve diálogos, nesta quinta-feira (8), com seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, e prometeu "fazer tudo o possível" para ajudar a pôr fim ao conflito no Oriente Médio, reportaram as agências de notícias russas.

"Estamos dispostos a fazer tudo o que estiver nas nossas mãos para contribuir para a resolução desta situação", disse Putin antes de uma cúpula regional no Turcomenistão. Ele acrescentou que o Irã fez "esforços reais para pôr fim à guerra", iniciada com ataques dos Estados Unidos e Israel contra esse território.

Putin destacou a "evolução positiva" das relações entre Irã e Rússia, que reforçaram seus vínculos diplomáticos e militares desde que Moscou lançou sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Os dois líderes se reuniram antes da cúpula da Comunidade de Estados Independentes (CEI) — grupo de antigas repúblicas soviéticas - no balneário de Avaza, às margens do Mar Cáspio.

Os dois presidentes haviam se reunido pela última vez à margem da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, no Quirguistão, em setembro.

Kiev e os países ocidentais acusam o Irã de fornecer à Rússia drones Shahed e mísseis de curto alcance para uso contra a Ucrânia.

A Rússia foi acusada de fornecer dados de alvos ao Irã para seus ataques contra interesses americanos no Oriente Médio.

O encontro entre os dois líderes ocorre enquanto os diálogos entre Teerã e Washington parecem sofrer um impasse. Esta semana, Pezeshkian afirmou que as negociações com Washington não faziam "sentido".

Veja também