Putin diz estar aberto a negociar fim pacífico de guerra, mas vê falta de prontidão da Ucrânia
Declarações foram feitas durante sua conferência de imprensa anual em Moscou, dedicada aos resultados de 2025 e às previsões para 2026
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (19) que Moscou está disposto a avançar em negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, mas avaliou que ainda não vê prontidão do lado ucraniano e do Ocidente. As declarações foram feitas durante sua conferência de imprensa anual em Moscou, dedicada aos resultados de 2025 e às previsões para 2026.
Putin disse que é "errado dizer que a Rússia está rejeitando qualquer negociação sobre a Ucrânia" e ressaltou que o país está aberto ao diálogo. "Estamos prontos para seguir com negociações para encerrar a guerra na Ucrânia", afirmou, acrescentando que "a bola está nas mãos do Ocidente e da Ucrânia". A agência de notícias RT transmitia as falas do presidente russo com tradução simultânea em inglês.
Leia também
• Putin diz que Rússia alcançará seus objetivos na Ucrânia "sem nenhuma dúvida"
• Erdogan pede a Putin um cessar-fogo limitado aos setores de energia e portos na Ucrânia
• Putin fala com Maduro e reafirma seu apoio à Venezuela ante crise com EUA
O líder russo afirmou ainda que houve pedidos para que Moscou aceitasse concessões no conflito. "Nos pediram para fazer concessões sobre a Ucrânia, e eu concordei", disse, sem esclarecer se o aval se referia às concessões sugeridas ou apenas ao princípio de que elas deveriam ocorrer. Segundo Putin, apesar de alguns sinais isolados, "não vemos a Ucrânia pronta para conversas", embora a Rússia "esteja pronta e queira acabar com o conflito por meios pacíficos".
Ao comentar o papel dos Estados Unidos, Putin elogiou o presidente Donald Trump. Para o mandatário russo, o republicano "está fazendo esforços para acabar com a guerra na Ucrânia".
Na área energética, Putin reconheceu que lidar com a refinaria sérvia NIS, alvo de sanções, "não é uma tarefa fácil". Ele também alertou grandes produtores de petróleo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, sobre os riscos para suas reservas internacionais mantidas na União Europeia (UE), sem entrar em detalhes.