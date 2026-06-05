Sex, 05 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Putin diz que a Rússia vai reforçar defesas aéreas após ataques de drones ucranianos

"Para nosso pesar, alguns deles [drones] romperam nossas defesas", disse o líder russo

Reportar Erro
O presidente da Rússia, Vladimir PutinO presidente da Rússia, Vladimir Putin - Foto: Maxim Shipenkov / POOL / AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quinta-feira, 4, que o país fortalecerá as defesas aéreas para combater os ataques de drones lançados pela Ucrânia, que recentemente provocaram danos em cidades do interior.

"Para nosso pesar, alguns deles [drones] romperam nossas defesas" disse o líder russo. "A Rússia tem um sistema de defesa aérea, precisamos melhorá-lo, fortalecê-lo, e faremos isso", completou.

Leia também

• País está passando por uma grande guerra espiritual, diz Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus

• Câmara dos EUA ordena fim da guerra no Irã com voto simbólico

• OCDE projeta crescimento mundial menor em 2026 devido à guerra no Oriente Médio

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter