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Conflito Putin diz que a Rússia vai reforçar defesas aéreas após ataques de drones ucranianos "Para nosso pesar, alguns deles [drones] romperam nossas defesas", disse o líder russo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quinta-feira, 4, que o país fortalecerá as defesas aéreas para combater os ataques de drones lançados pela Ucrânia, que recentemente provocaram danos em cidades do interior.

"Para nosso pesar, alguns deles [drones] romperam nossas defesas" disse o líder russo. "A Rússia tem um sistema de defesa aérea, precisamos melhorá-lo, fortalecê-lo, e faremos isso", completou.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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