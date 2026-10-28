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Internacional Putin diz que Elon Musk é "realmente um gênio" Musk é proprietário da SpaceX, empresa responsável pela Starlink, serviço de internet de banda larga com cobertura global por meio de uma rede composta por milhares de satélites

O magnata da tecnologia Elon Musk é "realmente um gênio" por ter colocado milhares de satélites em órbita, declarou nesta quarta-feira (28) o presidente russo, Vladimir Putin, enquanto Moscou busca desenvolver sua própria rede de internet via satélite.

Musk é proprietário da SpaceX, empresa responsável pela Starlink, serviço de internet de banda larga com cobertura global por meio de uma rede composta por milhares de satélites.

A Rússia, uma potência espacial, desenvolve há anos seu próprio serviço de internet por satélite para uso civil e militar.

"Elon Musk é um gênio, realmente um gênio", disse Putin durante uma visita a uma exposição paralela à cúpula Rússia-África, em Moscou.

"Quantos equipamentos ele tem em órbita...? Mais de 5 mil. E nós estamos apenas dando os primeiros passos", acrescentou. "Estamos em contato estreito com nossos parceiros americanos, incluindo o senhor Musk, porque é fundamental não interferirmos uns nos outros em órbita."

Os comentários de Putin ocorrem em meio a uma disputa entre Ucrânia e Estados Unidos sobre o acesso ao Starshield, serviço de internet via satélite de uso militar da SpaceX.

A Ucrânia começou a relatar problemas no uso do Starshield no início deste mês, após um desentendimento entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu par americano, Donald Trump, sobre um acordo envolvendo diesel entre Estados Unidos e Rússia.

Tanto Trump quanto Musk negaram responsabilidade pelas interrupções. Posteriormente, porém, o dono da SpaceX acusou a Ucrânia, em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022, de utilizar a Starlink para fins militares.

A Ucrânia afirma que as interrupções prejudicaram sua capacidade de interceptar ataques russos e desaceleraram sua logística na linha de frente.

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