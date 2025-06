Putin diz que encontro com Zelensky será possível na "última etapa" de negociações

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira (19, data local) estar disposto a se reunir com seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, apenas no contexto da "última etapa" das negociações entre Moscou e Kiev, após mais de três anos da invasão russa ao país vizinho.

"Estou até disposto a me encontrar com ele [Zelensky], mas somente se for a etapa final" das conversas, afirmou Putin durante um encontro com representantes da imprensa internacional, incluindo a AFP.