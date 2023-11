Putin diz que há "sabotagem" em decisões da ONU; Xi Jinping pede cessar fogo imediato em Gaza

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu, nesta terça-feira, em reunião do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), uma solução pacífica para o conflito entre Israel e Hamas, que começou com ataques terroristas do grupo palestino a civis israelenses, em 7 de outubro último. Putin disse que o Brics e os países da região podem ajudar em uma negociação.

Sem citar diretamente qualquer país, o presidente russo afirmou que há sabotagem nas decisões da ONU que preveem a criaçao de dois Estados, o de Israel e o da Palestina. Ele fez um apelo à comunidade internacional, para que diminua a escalada de violência na região.

— Devido à sabotagem das decisões da ONU, que claramente preveem a criação e a coexistência pacífica de dois Estados independentes e soberanos – Israel e Palestina – mais de uma geração de palestinos foi criada em uma atmosfera de injustiça contra seu povo, e os israelenses não podem garantir totalmente a segurança de seu Estado — afirmou Putin.

Putin costuma dizer que a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio fracassou . De forma geral, os americanos se posicionam a favor de Israel em votações na ONU.

— Apelamos para os esforços conjuntos da comunidade internacional, com o objetivo de diminuir a escalada da situação, um cessar-fogo e encontrar uma solução política para o conflito palestino-israelense. Os Estados do Brics e os países da região poderiam desempenhar um papel fundamental nesse trabalho — disse Putin.

Já o presidente chinês, Xi Jinping, defendeu que as partes cessem imediatamente o fogo e as hostilidades, acabem com a violência e os ataques contra civis e libertem os reféns, para evitar mais perdas de vidas e sofrimento. Ele pediu à comunidade internacional que tome medidas para evitar a escalada do conflitos e um possível impacto a estabilidade de todo o Oriente Médio.

— É também imperativo garantir a passagem segura e tranquila da ajuda humanitária, expandir a assistência humanitária aos residentes de Gaza e acabar com o deslocamento forçado, bem como os cortes de água, eletricidade e transportes de petróleo — disse Xi.

