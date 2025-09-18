A- A+

guerra Putin diz que mais de 700.000 soldados russos lutam na linha de frente na Ucrânia A maior parte dos confrontos continua concentrada no Donbass, uma região industrial

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira (18) que mais de 700.000 soldados russos estão lutando na linha de frente da Ucrânia, onde Moscou realiza há meses ações ofensivas e ganha terreno em alguns setores.

"Há mais de 700.000 soldados na linha de frente", disse Putin em uma reunião televisionada.

Desde o início de sua ofensiva em grande escala contra a Ucrânia, há mais de três anos e meio, a Rússia mobilizou enormes recursos e materiais, enquanto sofreu grandes perdas militares, segundo estimativas de meios de comunicação independentes.

A maior parte dos confrontos continua concentrada no Donbass, uma região industrial, de mineração e muito fortificada no leste da Ucrânia, onde as tropas russas avançam lentamente.

Segundo uma análise realizada pela AFP com base nos dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), o avanço do exército russo continua forte, mas desacelerou em agosto, com 594 km² tomados em um mês e mais de 6.000 km² em um ano.

Veja também