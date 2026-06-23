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CONFLITO Putin diz que Otan se prepara para guerra com Rússia e não vê espaço para negociar com Zelensky O líder russo acusou a Otan e a UE de disseminarem "declarações falsas" sobre uma ameaça militar da Rússia para sustentar uma política que classificou como agressiva

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira, 23, que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão se preparando abertamente para uma guerra contra Moscou, ao mesmo tempo em que aumentam seus gastos militares. As declarações foram feitas durante encontro com formandos de instituições militares de ensino superior.

Segundo Putin, o Ocidente utiliza uma suposta ameaça russa para justificar o reforço de seus orçamentos de defesa e a militarização de seus países. "Agora falam abertamente no Ocidente que estão se preparando para uma guerra contra nós", disse.

O líder russo acusou a Otan e a União Europeia (UE) de disseminarem "declarações falsas" sobre uma ameaça militar da Rússia para sustentar uma política que classificou como agressiva.

Putin afirmou ainda que o Ocidente cria ameaças à Rússia, força Moscou a adotar medidas de autodefesa e depois responsabiliza o país por suas reações. Em referência histórica, comparou a situação atual às acusações dirigidas à União Soviética após a invasão nazista de 1941.

O presidente também advertiu que os países ocidentais compreendem que eventuais ataques lançados contra a Rússia a partir de seus próprios territórios provocariam uma resposta militar de Moscou. "Eles entendem que haverá uma resposta. Todos entendem isso, ou deveriam entender."

Sobre a guerra na Ucrânia, Putin afirmou que não vê base para negociações com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski,, citando os ataques de Kiev contra alvos civis russos. Ele também declarou que as tropas russas seguem avançando em toda a linha de frente.

As declarações foram ecoadas pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko.

Segundo ele, o risco de confronto militar entre Rússia e Otan está aumentando. Grushko afirmou que a aliança trabalha com horizonte de preparação até 2030 e disse que Moscou possui recursos suficientes para responder a "qualquer cenário" e garantir a segurança de suas fronteiras ocidentais.

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