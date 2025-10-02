A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Putin diz que Rússia está buscando a "restauração plena" de relações com os EUA Em relação ao conflito com a Ucrânia, o líder russo responsabilizou diretamente a União Europeia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, nesta quinta-feira, 2, que Moscou está empenhada em restabelecer laços diplomáticos com Washington. "A Rússia está buscando a restauração plena das relações com os Estados Unidos", declarou em evento.

"Vemos que o atual governo dos EUA está interessado, antes de tudo, nos interesses de seu próprio país", acrescentou Putin.

Em relação ao conflito com a Ucrânia, o líder russo responsabilizou diretamente a União Europeia. "A Europa é responsável pela ausência de paz na Ucrânia", disse, defendendo que o desfecho poderia ter sido outro sob outra liderança americana. "O conflito na Ucrânia poderia ter sido evitado se Donald Trump fosse presidente" na época do início dos ataques, completou.

Putin também elevou o tom contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo ele, "todos os países da Otan estão lutando contra a Rússia na Ucrânia", não apenas ao fornecer apoio político, mas também militar. "Eles estão fornecendo à Ucrânia inteligência, armas, treinamento", disse, o que classificou como "um sério desafio para a Rússia".



