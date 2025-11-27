Putin diz que Rússia está pronta para conversar com EUA sobre possíveis planos de paz

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que espera representantes dos EUA em Moscou na próxima semana para discutir os possíveis planos de paz com a Ucrânia, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Segundo ele, os russos estão prontos para conversar com os americanos sobre a distensão no Leste Europeu e os EUA estão levando em consideração a posição do Kremlin.

"Não existem versões finais sobre o acordo da Ucrânia, mas concordamos que o plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, pode ser usado como base para futuros acordos", pontuou. Putin disse que o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, estará nas negociações e que Yuri Ushakov, o principal assessor de política externa do Kremlin, está em contato com representantes dos EUA.

Recentemente, foi noticiado um suposto vazamento de conversa de Ushakov com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, que também deve comparecer à capital russa para as discussões. Putin minimizou a divulgação do diálogo, alegou que as informações publicadas podem ser falsas e ressaltou que a ação pode ser considerada como ilegal. "Se alguém deseja realizar espionagem, precisa realizar com habilidade", ponderou.

O presidente russo disse que ficou "confuso" e mencionou não ter entendido as sanções dos EUA contra companhias de petróleo da Rússia, já que elas são ruins para a relação dos dois países e não compreende o "tipo de sinal" que fornecem, na avaliação dele

Ele ainda enfatizou que, quando as tropas da Ucrânia deixarem locais onde estão, então a Rússia irá encerrar as batalhas. "Os serviços especiais russos e ucranianos mantêm contato e foi discutido a troca de prisioneiros", disse.



