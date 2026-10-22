Acordo
Putin diz que Rússia está pronta para negociar acordo final sobre a guerra com a Ucrânia
Presidente Russo reforça que o retorno das negociações visam garantir segurança para ambos os países
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (CR), e o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo (CL), participam do Fórum Empresarial Ucraniano-Finlandês em Kiev - Foto: GENYA SAVILOV / AFP
O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (22) que está pronto para retomar as negociações trilaterais com Ucrânia e Estados Unidos, mas sobre um acordo de paz definitivo, e não sobre um cessar-fogo "curto".
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"O objetivo dessas conversas será abordar a questão de garantir a segurança tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia... no âmbito de um acordo definitivo, não após uma espécie de breve pausa nos combates", disse Putin a um jornalista da televisão estatal.