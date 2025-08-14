A- A+

REUNIÃO Putin diz que Trump está fazendo "esforços enérgicos e sinceros" para acabar com guerra O presidente disse que há a intenção por parte de Washington de alcançar um acordo favorável a todas as partes envolvidas

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou os "esforços enérgicos e sinceros" dos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia e levantou a possibilidade de um acordo sobre armas nucleares antes da reunião com o homólogo norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira.

Em um encontro com membros do alto escalão do governo em Moscou, Putin disse que há a intenção por parte de Washington de alcançar um acordo favorável a todas as partes envolvidas visando a paz em longo prazo.

Segundo ele, as condições favoreceriam a redução de conflitos na Europa e em todo o mundo.

Veja também