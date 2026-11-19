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DIPLOMACIA Putin diz ter convidado europeus a Moscou para conversas sobre a Ucrânia A União Europeia pede para participar das negociações para pôr fim à guerra que começou com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (19) que convidou autoridades europeias a manter conversações em Moscou antes de uma possível participação em negociações diretas para pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Por meio dos canais diplomáticos, propusemos aos europeus que venham a Moscou. Depois decidiremos em que formato continuar as negociações" sobre a Ucrânia, declarou Putin em Shenzhen (China), após se reunir com o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A União Europeia pede para participar das negociações para pôr fim à guerra que começou com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Apesar da recente retomada de negociações indiretas, mediadas pelos Estados Unidos, os esforços diplomáticos continuam sem resultados.

O presidente russo insiste que não abrirá mão de suas exigências territoriais sobre as regiões da Ucrânia que afirma ter anexado e descarta aceitar um eventual envio de tropas estrangeiras de paz ao país.

Nesse sentido, Putin reafirmou nesta quinta-feira que qualquer forma de cooperação militar entre a Europa e a Ucrânia é um "problema" para a Rússia.

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